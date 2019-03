Veseli për Der Standard: Për marrëveshjen me Serbinë do të ketë referendum

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë para mediave ndërkombëtare se Kosova është e gatshme për dialog, dhe se në asnjë mënyrë nuk pranon marrëveshje që cenojnë sovranitetin e shtetit dhe rendin kushtetues.

Në një intervistë për gazetën prestigjioze austriake, Der Standard, ai ka folur për dialogun dhe qëndrimin e Kosovës karshi këtij procesi.

"Dialogu zhvillohet midis dy partnerëve të barabartë. Të dy palët duhet të respektojnë njëra-tjetrën në mënyrë reciproke”, thotë Veseli.

Ai konsideron se një marrëveshje dypalëshe, e cila është e nevojshme për afrimin e Kosovës dhe Serbisë në BE, mund të jetë e mundur.

"Ne jemi një vend i pavarur dhe ne nuk e diskutojmë territorin dhe sovranitetin tonë”, shprehet ai.

Veseli dhe shumica e politikanëve të tjerë kosovarë janë kundër një ndryshimi kufitar.

"Nuk ka veri dhe asnjë jug në vendin tim, është një vend perëndimor. Ne ndjekim vetëm atë që është në kushtetutën tonë", pohon ai.

Veseli hedh poshtë marrëveshjet jodemokratike.

"Ne jemi një demokraci, kështu që çdo gjë do të vendoset në këtë Parlament nga një shumicë prej dy të tretash. Ai thotë se do të ketë të marrëveshje me Serbinë por për këtë do të organizohet një referendum. Qytetarët do të vendosin për këtë marrëveshje", shton Veseli.

Kryetari i Kuvendit thotë se serbët dhe shqiptarët mund të jetojnë së bashku, brenda kufijve siç ekzistojnë tani. Sepse përndryshe mund të ndodhë spastrimi etnik, dhe kështu edhe do të prishet stabiliteti në Ballkan.

“Ne nuk duam në asnjë rast, që situata jonë diku në Ballkan të ketë një ndikim negativ", shprehet Veseli.

Ai thotë se po punon që e ardhmja të mos jetë përsëritje e së kaluarës.

"Unë jam i gatshëm të paguaj një çmim dhe unë nuk do të lejojë fëmijët e mi të përjetojnë atë që kam përjetuar. Të gjitha grupet etnike këtu në Ballkan e dinë se çfarë do të thotë të jenë në pakicë, dhe për këtë arsye ne do të nuk lejojnë që serbët të vuajnë në Kosovë. Kosova kurrë nuk do të jetë një eksperiment ", tha ai.

Ai gjithashtu kundërshton krijimin e një lloji të "Republika Srpska" në Kosovë.

“Republika Srpska në Bosnje-Hercegovinë është një nga dy pjesë të vendit, e cila ka një autonomi shumë të gjerë dhe është e pajisur në nivel kombëtar me funksione të shumta të vetos. Në vitin 2013, Serbia dhe Kosova ranë dakord të formojnë një Asociacion Serb të Autoriteteve Lokale në Kosovë. Megjithatë, kjo nuk është zbatuar - disa janë të shqetësuar se kjo Organizatë e komunitetit serb mund të jetë e ngjashme me një "Republika Srpska", përfundon Veseli.

Veseli beson se një "Republika Srpska" e tillë është gjithashtu e papërputhshme me Kushtetutën e Kosovës.

"Kjo do të çonte në një konflikt të vazhdueshëm. Krijimi i Asociacionit serb të komunave me të drejta ekzekutive do të kërkonte një amendament Kushtetues, ne nuk mund të pranojmë një gjë të tillë dhe jemi që të zbatohet Plani i Ahtisaarit siç edhe jemi dakorduar por jo edhe të tejkalojmë atë,” shpjegon ai.

Parlamenti i Kosovës ka votuar së fundmi një të ashtuquajtur "Platformë" për dialogun me Serbinë.

Veseli thotë për Standard se "Ne jemi tashmë të përgatitur për negociatat, por nuk do të jemi nën presion. Serbia duhet të ndalojë financimin e strukturave paralele brenda Kosovës dhe kjo duhet të merret edhe më seriozisht nga BE për ta shtuar presionin”, kërkon kreu i koalicionit.