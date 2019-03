Serbia falënderon Grenadën për çnjohje të Kosovës

Atdhe 15/03/2019 13:40

Te gjitha vendet qe e kan njohur Kosoven ne bllok duhet te dalin me nje deklarate te perbashkt ti terheket vrejtja serbise se nese nuk i ndal keto sjellje kunder kosoves mbi 100 vende do te terhekun njohjen kunder serbise vetem ateher serbia do te mbushet mend e do ta ndal kete kampanje kunderksoves.Te gjitha partite ne kosove duhet urgjentisht te mlodhen se bashku dhe te kerkojne qe te rikthehet zona e sigurise siq ishte mbas luftes shkak kercnimet e serbise me ushtri te khehet zona e sigurise qe ja ndalon serbise 20 km nga kufiri me kosoven duhet te kerkohet nga Nato per nje siguri me te madhe per kosoven.