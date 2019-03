Vuçiq: “Bandë e Prishtinës, sikter”

Platforma e Kosovës për dialog me Serbinë e ka hidhëruar shumë presidentin e këtij vendi Aleksandar Vuçiq, transmeton Koha.net.

Ai dje, gjatë tërë ditës, nuk e ka lëshuar nga goja Kosovën dhe shqiptarët e saj dhe gjatë tërë kësaj kohe jo pak herë ka përdorur fjalë fyese kundër klasës politike të Kosovës.

Klasën politike të Kosovës, Vuçiqi e ka quajtur bandë. Madje, ka kërkuar edhe largimin e kësaj klase politike.

“Bandë e Prishtinës, sikter”, ka thënë ai me zemërim dje gjatë një tubimi me elektoratin e vet, njofton agjencia serbe e lajmeve tanjug

Gazeta e Beogradit “Politika” sot në ballinën e vet ka botuar fjalimin e tij me titull “Bandë e Prishtinës, sikter (jashtë) me atë dokument”. Me “dokument“ Vuçiqi, sipas gazetës serbe, i referohet Platformës së Kosovës për dialog me Serbinë, të cilën, ka thënë ai, Serbia nuk do ta pranojë.

Vuçiqi nuk është ndalur me akuza vetëm ndaj shqiptarëve të Kosovës. Ai e ka akuzuar edhe Bashkimin Evropian. “Rrenacakë”, i ka quajtur politikanët e BE-së.

“Ata më patën premtuar se në Kuvendin e Kosovës nuk do të miratohet Platforma”, ka thënë ai.

“Më kanë rrejtur, gënjeshtarët “, ka shfryrë mllefin Vuçiqi.

Për Platformën e miratuar e ka akuzuar edhe Slobodan Petroviqin, liderin e Partisë së Pavarur Liberale.

E ka quajtur “tradhtar”, sepse, ka thënë ai, me votimin e tij Kuvendi ki Kosovës ka bërë 61 vota dhe Platforma për dialog ka kaluar.

“Serbia nuk do ta pranojë këtë Platformë. Serbia nuk është as e vogël dhe as e dobët siç mendojnë në Kosovë dhe mbështetësit e saj ndërkombëtarë”, është kërcënuar në fund Vuçiqi.