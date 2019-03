LDK-ja insiston se zgjidhja e vetme për krizën në Kosovë janë zgjedhjet

Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të hyjë asnjëherë në koalicion me PDK-në apo me ndonjë parti tjetër në pushtet.

LDK-ja përsërit se e vetmja zgjidhje për të dalë nga “kriza aktuale” janë zgjedhjet.

Kështu tha sot kryetari i kësaj partie Isa Mustafa pas mbledhjes së Kryesisë së partisë.

Sipas Mustafës LDK i sheh si zgjidhje të vetme zgjedhjet, ndërsa tha se askush të mos mendojë se nëpërmjet LDK-së do të shpëtohen “ndytësitë e këtij koalicioni”, raporton kosovapress.

“Këtë që e kanë bërë duhet ta lajnë vet”, tha Mustafa.

Sipas tij Kosova duhet të jetë e kujdesshme ndaj miqve për sjelljet që bën e edhe duhet të jenë të kujdesshëm për dialogun.

“Duhet dikush t’i garantojë qytetarët se në dialog nuk do ketë shkëmbim dhe korrigjim territoresh dhe nuk do vihet në tavolinë deklarata e pavarësisë sepse çdo veprim për territor do ta zhbëjë shtetin që e kemi bërë. Do të vazhdojmë ta përkrahim dialogun, por nuk do përkrahim dialogun që vë në pikëpyetje të arriturat tona”, tha Mustafa.