Vendimi i Ministrisë së Arsimit për kompensimin e tri javëve të humbura të mësimit, i ka shqetësuar prindërit.

Fatmire Duraku thotë se nuk është aspak e pajtimit që vajza e saj në klasën e pestë, t’i zëvendësojë orët e humbura.

Ajo thotë se greva nuk ndodhi me dëshirë të fëmijëve dhe nuk pajtohet që ata ta humbasin pushimin vjetor, raporton KTV.

Vajza e saj thotë se më së shumti i vjen keq që nuk do t’i shfrytëzojë ditët e pushimit pranveror, pasi pesë ditë të humbura do të kompensohen në prill.

Vendimi i ri i ministrisë për kompensimin e orëve gjatë grevës, nuk u ka pëlqyer as nxënësve tjerë.

Mësuesja e klasës së katërt thotë se nuk kanë opsion tjetër pos ta pranojnë vendimin.

Vendimi nuk pranohet nga SBASHK-u, që thotë se do të padisë ministrin e Arsimit, Shyqiri Bytyqi.

Përveçqë pesë ditë do të zëvendësohen në muajin prill, pesë tjera do të zëvendësohen në ditë të shtunë gjatë vitit shkollor dhe pesë ditë tjera do të kompensohen para pushimeve verore, me ç’rast do të zgjatet përfundimi i vitit shkollor 2018/2019.