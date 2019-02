Thaçi tash tri vjet president, deputetët thonë se ai kurrë s’arriti të përfaqësojë unitetin

Tre vjet më herët, më 26 shkurt të 2016-s, Hashim Thaçi arriti të bëhej president i Kosovës nën gaz lotsjellës brenda Kuvendit e kundërshtime e protesta jashtë.

Tre vjet pas, njeriu që nga partitë në pushtet atë kohë u votua për të qenë unifikues, po akuzohet çdo ditë se po e vë në pazar territorin me idenë e korrigjimit të kufijve me Serbinë, raporton KTV.

Deputetët që atë kohë e kundërshtuan zgjedhjen e Thaçit drejt ngjitjes në krye të shtetit, thonë se ai nuk e përfaqëson unitetin e popullit.

Albulena Haxhiu nga Vetëvendosje e quan fatkeqësi që Kosova e ka një president që bën lojë me territorin.

Por, Haxhiu thotë se do ta ndalin me çdo kusht projektin e tij të dëmshëm, me kundërshtime në Kuvend e me protesta nëpër sheshet e kryeqytetit.



Në partinë e kryeministrit Ramush Haradinaj, thonë se secili zyrtar institucional e ka detyrë të mbrojë Kosovën dhe territorin e saj me kufijtë, në kohën e shpalljes së pavarësisë.

Për Nismën Socialdemokrate, Thaçi nuk është shquar asnjëherë për qasje unifikuese, as kur ishte opozitë e as pozitë.

Hashim Thaçi la pozitën e kryeministrit dhe pas një krize të gjatë politike, arriti të marrë 71 vota vetëm në rundin e tretë të votimit për t’u zgjedhur president i Kosovës.