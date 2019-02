Reciprocitet të plotë në vend të taksës ndaj Serbisë

Taksa doganore prej 100 për qind që Qeveria e Kosovës e ka vendosur për importet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, mund të zëvendësohet me reciprocitet të plotë ndaj Serbisë, thonë njohës të fushës së ekonomisë.

Vendosja e taksës 100 për qind nga Qeveria e Kosovës për këto dy shtete ka ngritur tanimë pakënaqësi të mëdha tek mekanizmat ndërkombëtarë, në veçanti tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilat kanë thënë se kjo taksë nuk përkon me interesat amerikane, pasi që po pengon vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që si qëllim ka arritjen e një marrëveshjeje paqësore.

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, në radhët e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, thotë për Radion Evropa e Lirë, se ka mekanizma të ndryshëm që mund të zbatohen në raport me Serbinë, si masa sanksionuese për sjelljet që ky shtet i ka në vazhdimësi në raport më Kosovën.

Sipas saj, në mesin e këtyre masave është edhe reciprociteti.

“Nëse merren parasysh mekanizmat shtetëror dhe subjektiveti ndërkombëtar, Serbia ka më shumë mundësi që t’i bëjë dëm Kosovës, ndërsa Kosova i ka më të kufizuara mundësitë që të sillet njësoj me Serbinë. Por, ka hapësirë të mjaftueshme që ato masa të zbatohen dhe të vendosen në vazhdimësi si përgjigje e menjëhershme e sjelljes destruktive të Serbisë ndaj Kosovës, duke filluar nga masat tregtare që janë në fuqi, por që nuk e kanë të përcaktuar afatin ose nuk e kanë përcaktuar një objektiv tjetër, përveç njohjes deri tek masat tjera që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë, me njohjen reciproke të dokumentacionit e kështu me radhë”, thekson Kusari Lila.

Shkrimin e plotë e gjeni në Radion Evropa e Lirë.