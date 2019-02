Surroi: Presidentin Thaçi, injoranca nuk e mbron nga pasojat juridike e politike

"Historiani amator ka të drejtë të jetë injorant. Presidentin e vendit injoranca nuk e mbron nga pasojat juridike dhe politike", ka shkruar sot shkrimtari e publicisti Veton Surroi përmes rrjetit social Facebook, duke reaguar ndaj deklaratave të tij në Uashington.

Surroi ia kujton presidentit se ishte ai që më 2013 nënshkroi me Serbinë Marrëveshjen e Brukselit me të cilën krijohej Bashkësia e komunave serbe me kompetenca ekzekutive, në formë eksplicite si rrafsh i tretë i pushtetit" e tash thotë se " nuk duhet lejuar krijimin e një asociacion të komunave serbe me kompetenca ekzekutive në Kosovë, sepse do të thoshte krijim i Republikës Serbe"; deklaron tash se " kufijtë e tanishëm të Kosovës nuk janë vullnet i popullit të saj, se janë produkt i Jugosllavisë", ndërsa sipas Kushtetutës së nënshkruar edhe prej tij " Kufijtë e tanishëm të Kosovës janë pjesë e shprehjes së vullnetit të qytetarëve të saj për shtet të pavarur". Surroi ia kujton Thaçit edhe mendimin e GJND-së, para se ta cilësojë historian amator , të cilin "injoranca nuk e mbron nga pasojat juridike dhe politike".

Më poshtë postimi i plotë i Surroit.

Hashim Thaçi ka deklaruar në Washington se nuk duhet lejuar krijimin e një asociacion të komunave serbe me kompetenca ekzekutive në Kosovë, sepse do të thoshte krijim i Republikës Serbe. Por, më 2013 ishte mu Hashim Thaçi që nënshkroi me Serbinë Marrëveshjen e Brukselit me të cilën krijohej Bashkësia e komunave serbe me kompetenca ekzekutive; në formë eksplicite si rrafsh i tretë i pushtetit.

Në Washington po ashtu deklaroi se kufijtë e tanishëm të Kosovës nuk janë vullnet i popullit të saj, se janë produkt i Jugosllavisë. Një deklarim i këtillë është i një historiani amator, jo përfaqësuesit kushtetues të Kosovës në botë.

• Kufijtë e tanishëm të Kosovës janë pjesë e shprehjes së vullnetit të qytetarëve të saj për shtet të pavarur;

• Shpallja e pavarësisë u bë në këta kufij dhe pas një procesi të gjatë të protektoratit e të negociatave ndërkombëtare.

• Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë me mendimin e saj të korrikut të vitit 2010 ka vlerësuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Rrjedhimisht, Gjykata ka vlerësuar se procesi i gjatë, me protektorat të vendosur me Rezolutën 1244 të KS të OKB në kufijtë e tanishëm të Kosovës dhe me negociatat nën udhëheqjen e presidentit Ahtisaari të cilat krijuan bazën ndërkombëtare për njohjen e Kosovës në kufijtë që ka, është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.

• Biseda për kufij mes Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete me konflikt të papërfunduar është juridikisht rihapje e tërë procesit që solli pavarësinë e vendit dhe njohjen e kufijve të Kosovës si kufij ndërkombëtarë nga mbi 100 shtete dhe mbrojtjen e tërësisë tokësore të saj nga ana e NATO-s.

Historiani amator ka të drejtë të elaborojë sipas qejfit intepretimet rreth kufijve, por presidenti i vendit jo.

Historiani amator ka të drejtë të jetë injorant. Presidentin e vendit injoranca nuk e mbron nga pasojat juridike dhe politike.

Varrezat e Evropës, përfshirë edhe ato në Kosovë, janë përplot viktima të historianëve amatorë e presidentëve injorantë.