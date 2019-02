Kocijançiçi thotë se temat për bisedime i caktojnë Kosova e Serbia, jo BE-ja

Bashkimi Evropian tha se agjenda e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përcaktohet nga vet palët.

Maja Kocijançiç, zëdhënëse e shefes së politikës së Jashtme të BE-së, Federica Mogherini, i tha të martën mbrëma Zërit të Amerikës se lehtësuesi i bisedimeve nuk ndërhyn në temat të cilat palët i sjellin në tryezë.

Të martën mediet serbe cituan zëdhënësen Kocijançiç, të ketë thënë se çështja e ndërmarrjes Trepça, një kompleks minierash në Kosovë, duhet të përfshihet në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke nxitur reagime të ashpra në Kosovë.

Por, në një përgjigje për Zërin e Amerikës, ajo theksoi se “sa i përket çështjes nëse Trepça është pjesë e bisedimeve, Bashkimi Evropian si lehtësues, gjithnjë e ka bërë të qartë se agjenda e bisedimeve caktohet nga Beogradi dhe Prishtina”.

“Ne nuk komentojmë çështjet që ata duan t’i diskutojnë. Ata i sjellin në tryeze çështje të cilat i konsiderojnë të hapura dhe pastaj vendosin nëse duhet t'i diskutojnë të gjitha ato çështje, ashtu që të arrijnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme për të gjitha temat e hapura”, theksoi ajo në një përgjigje me shkrim për Zërin e Amerikës.

Të shtunën parlamenti i Kosovës miratoi statutin e ndërmarrjes Trepça si shoqëri aksionare, duke i hapur rrugë zbatimit të ligjit mbi këtë ndërmarrje që pronësinë e kalon nga Agjencia e Privatizimit te qeveria e Kosovës, si aksionare kryesore me 80 për qind, kurse 20 për qind janë aksione të punonjësve të Trepçës.

Autoritetet synojnë kësisoj rimëkëmbjen e kësaj ndërmarrjeje që dikur llogaritej si një prej më të mëdhave jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish-Jugosllavi.

Vendimet e autoriteteve në Kosovë nxitën reagimin e Beogradit që pretendon pronësi mbi Trepçën dhe kërkon që kjo çështje të diskutohet në Bruksel. Shkrimet ne mediet serbe, sipas të cilave BE-ja e ka lënë të hapur këtë mundësi, nxitën reagime të ashpra gjatë së martës në Kosovë. Përmes një njoftimi për media qeveria e Kosovës tha se “qëndrimi i tillë është i paprecedent, i papranueshëm dhe, si i tillë cenon sovranitetin e shtetit të Kosovës”.

Ne reagim theksohet e “Trepça nuk është çështje e hapur mes Kosovës dhe Serbisë dhe se në asnjë moment nuk do të lejohet krijimi i temave false që kanë qartazi për qëllim ndarjen e Kosovës.

Kryetari i parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli përmes një postimi në rrjetet sociale tha se Trepça, as nuk ka qenë, as nuk është dhe as nuk do të jetë çështje e hapur në bisedimet me Serbinë.

“Me këtë gjuhë, BE është duke e rrënuar çdo perspektivë të dialogut dhe fqinjësisë së mirë. Trepça është e drejtë natyrore e shtetit të Kosovës. Sot dhe përgjithmonë”, shkroi Veseli.

Kryetari i partisë më të madhe opozitare në Kosovë, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa e ka quajtur absurde një kërkesë të tillë.

“Duhet të jemi bashkë dhe fuqishëm të kundërshtojmë që në emër të marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë të dialogojmë çështjet e sovranitetit dhe integritetit tonë shtetëror. Çështjet e shtetësisë sonë! Sepse, kështu si kanë filluar, një ditë do të kërkojnë që edhe frymë mos të marrim pa e dialoguar me Serbinë”, shkroi ai në një postim në rrjete sociale.

Kocijançiçi nuk deshi të komentojë deklaratat e udhëheqësve politike por theksoi se në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit synohet zgjidhja e të gjitha çështjeve të hapura mes të dyja palëve.

“Bashkimi Evropian nuk do të pranojë të importojë problematika të hapura dhe jostabilitetin që ato mund të sjellin. Pa normalizim efektiv dhe gjithëpërfshirës të marrëdhënieve mes Prishtinës e Beogradit nuk mund të kemi qëndrueshmëri në rajon”, tha ajo.