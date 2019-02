Mogherini: Taksa të hiqet menjëherë që Dialogu të vazhdojë – s’ka kohë për të humbur

Ndërmjetësja e Dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, njëherësh Përfaqësuese e Lartë e Politikës së Jashtme e BE-së, Federica Mogherini, ka thënë edhe njëherë se taksa ndaj mallrave serbe duhet të tërhiqet menjëherë.

Mogherini tregoi se këto komente i ka bërë gjatë telefonatës që ka zhvilluar me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

“Fola me Presidentin Hashim Thaçi. Ritheksova se taksa duhet të hiqet në mënyrë që Dialogu të vazhdojë sa më shpejtë që të jetë e mundur. Normalizimi i marrëdhënieve është qenësor për Kosovën, Serbinë dhe Ballkanin Perëndimor. Nuk ka kohë për të humbur”, ka shkruar Mogherini në Twitter, raporton Koha.net.

Spoke to President @HashimThaciRKS : reiterated that the tariffs need to be revoked so #Dialogue is resumed as soon as possible. Normalisation of relations crucial for #Kosovo #Serbia #WesternBalkans #EU. No more time to lose.