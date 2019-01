Për shkak të Ligjit për buxhetin, dështon mbledhja e Komisionit për Legjislacion

Ka dështuar mbledhja e Komisionit për Legjislacion Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, e cila ishte e paraparë për sot.

Mollë sherri për këtë ishte propozimi i deputetit të PDK-së, Hajdar Beqa, që në këtë mbledhje të diskutohet për Ligjin për buxhetin e vitit 2019, i cili nuk mori votat që të futet si pikë e rendit të ditës, raporton KosovaPress.

Kundër këtij propozimi ishin deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe deputeti Korab Sejdiu.

Beqa u shpreh se Ligji për buxhetin duhet të diskutohet në këtë komisioni vetëm sa për të parë se a përbënë ndonjë shkelje kushtetuese, e jo për të bërë ndonjë studim më të gjerë.

Sipas tij votimin e këtij ligji janë duke e pritur qytetarët e Kosovës.

“Ne si komision në mandatin tonë e kemi që të shikojmë se a është në harmonizim me Kushtetutën, a ka diçka që është shkelje, unë propozoj që të jetë kjo pikë e rendit të ditës edhe ky, për shkak se edhe ashtu pritet të jetë seanca për buxhet këtë të enjte, dhe e kemi për obligim ta kryejmë këtë punë. Ne edhe ashtu nuk kemi me bë ndonjë studim në këtë raport, por vetëm kemi me këqyr a ka shkelje të kushtetutshmërisë, apo nuk ka shkelje. Është ligj me rendësi, qytetarët e vendit tonë e presin këtë e shohim se është një situatë jo e mirë ne kemi shumë greva“, ka theksuar ai.

Por, kryetarja e komisionit për Legjislacion, Albulena Haxhiu nuk e votoi këtë propozim, derisa absurde i ka konsideruar pazaret që sipas saj janë bërë për ndarjet e sivjetme buxhetore.

“Kemi një opozitë në Kuvendin e Republikës së Kosovës e cila refuzon këtë buxhet për shkak se konsideron se nuk është në përputhje me interesat dhe nevojat që kanë qytetarët e vendit. Më shumë se 50 për qind në infrastrukturë shkon është absurde, prandaj edhe i kemi grevat...Është një qëndrim i opozitës për mos pjesëmarrje në votim këtë e praktikon shpesh edhe koalicioni aktual “, ka shtuar Haxhiu.

Se ky projektligj duhet të votohet edhe në Komisionin për Legjislacion u pajtua edhe deputeti i Nismës Socialdemokrate, Bilall Sherifi, i cili u shpreh se nuk e sheh të rrugës që Komisioni për Legjislacion të mos ketë mendim për Ligjin për buxhetin e vitit 2019.

Ai madje iu drejtuar deputetet Haxhiu duke i thënë se nëse nuk dëshiron të flas për buxhetin mos të bëjë propagandë.

“Për këtë çështje fola dhe u përqendrova vetëm në çështjet procedurale, ndërsa ju edhe pse nuk dëshironi ta fusni në rend dite, apo nuk dëshironi të merrni fare pjesë në votim që është e drejtë e juaj për dallim nga ti unë nuk po ta kontestoj të drejtën tuaj, ti prapë nuk ndalesh tek procedura, por hyni në përmbajtjen e ligjit..12’28 Nëse nuk dëshironi të flisni për buxhetin, nëse nuk doni ta fusni në rend të ditës atëherë mos bëni propagandë me mikrofon të ndezur”, ka deklaruar Sherifi.

Gjatë kësaj mbledhje pikë e rendit të ditës ishte shqyrtimi në parim i Projektligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale, formimi i grupit punues për shqyrtimin e Strategjisë Shtetërore kundër korrupsionit 2018-2022 dhe Planit të Veprimit, shqyrtimi i raporteve të komisioneve kryesore për Projektligjin për plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, shqyrtimi i ankesës për anulimin e konkursit të Shërbimit Korrektues të Kosovës për pranimin e 120 rekrutëve nga Ministria e Drejtësisë etj.