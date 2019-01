Haradinaj: Nëse prishet koalicioni, taksa mbetet deri në verë

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nëse prishet koalicioni qeverisës dhe shpallen zgjedhjet, taksa ndaj mallrave serbe do të mbesë gjithsesi deri në verë.

Pas mbledhjes së qeverisë, i pyetur lidhur me lëkundjet e fundit të koalicionit qeverisës dhe mundësisë së shkuarjes në zgjedhje ai ka thënë se nuk do ta heqë taksën dhe si rrjedhojë, për shkak të zgjedhjeve dhe periudhës që nevojitet për konstituim të Kuvendit e bërjes së Qeverisë së re, taksa do të mbesë deri në verë.

“Sa i përket prishjes së koalicionit dhe zgjedhjet potenciale i bie që taksa mbetet deri në qershor gjithqysh. 45 ditë deri të mbahen zgjedhjet, e 30 tjera deri të mblidhet parlamenti, e do tjera deri të bëhet qeveria. Pra hyjmë në verë me taksë. Ka për të na zënë qershori gjithqysh. Hyjmë në verë me taksë, gjithsesi”, ka thënë ai.

Haradinaj tha se e ka parë edhe më herët propozimin e kryeparlamentarit Kadri Veseli për heqjen e taksës për 120 ditë, por qëndrimi i tij dhe i Qeverisë do të mbetet i njëjtë. Nuk ka dashur të lëshohet në deklarata kur u pyet nëse po ndihet i tradhtuar nga partneri i koalicionit.

Kur ka folur për kushtet për Bashkimin Evropian dhe SHBA-në tha se kushdo që ka problem me ato pika është në kundërshtim me të drejtën e Kosovës.

“Nëse duan të prishen për ato kërkesa, le të prishen. Nuk besoj që SHBA-ja ka problem për këto kushte, nëse është dikush tjetër që i pengojnë këto kushte atëherë dihet si i kemi marrëdhëniet me ta”, ka thënë ai.

Haradinaj i është drejtuar edhe LDK-së duke thënë se “nëse e dobësojmë taksën siç thotë LDK-ja e dashur dhe e mençur siç po paraqitet, atëherë le të bëhen gati të japin territor e asociacion me kompetenca ekzekutive”.