SBASHK-u u përgjigjet komunave: Greva s’ndërpritet deri në realizim të kërkesave

Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rrahman Jasharaj, u është përgjigjur komunave të cilat bënë apel që të hënën të ndërpritet greva në arsim dhe të nisë mësimi.

Në një përgjigje për Koha.net, Jasharaj ka thënë se SBASHK-u është në komunikim të vazhdueshëm me anëtarësinë dhe ka vendosmëri që greva të vazhdojë deri në realizim të kërkesave.

Kryetarët e komunave të partive të pushtetit vihen në lëvizje, mbledhin drejtorët e duan ndërprerjen e grevës

Ai ka thënë se nuk e konsideron presion të theksuar kërkesën e shumë komunave, por ka shtuar se “ata as nuk e kanë shpallur grevën e as nuk mund ta ndalin”.

“Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me anëtarësinë. Ka unitet dhe vendosmëri për të vazhduar me grevën deri në realizimin e kërkesave të SBASHK-ut. Nuk konsiderohet si ndonjë presion i theksuar. Ata bëjnë apel për të nisur mësimi, por ata as nuk e kanë shpallur grevën e as nuk mund ta ndërpresin. Punëtorët e arsimit e kanë nisur dhe ata do ta ndalin grevën kur t’u plotësohen kërkesat”, ka thënë Jasharaj.

Greva e mësimdhënësve ka filluar më 14 janar dhe ata, ndër të tjera, kërkojnë rritjen e koeficientit për paga prej 30 për qind. Sot Qeveria u propozoi një rritje, por nga SBASHK-u tha se ajo nuk plotëson kërkesat e tyre.