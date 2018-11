Mustafa: Situata në veri, përgatitje për ndarje nga Kosova

Dorëheqjet e kryetarëve të komunave veriore, janë paralajmërime për ndarjen e veriut nga Kosova, thotë në intervistën për Radion Evropa e Lirë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Idetë e lansuara nga tavolina e bisedimeve ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë për ndryshim apo korrigjim të kufirit, Mustafa thotë se mund të bëhen realitet dhe kritikon Qeverinë e Kosovës për inferioritet ndaj këtyre zhvillimeve.

Mustafa konsideron se taksa 100 për qind që Qeveria e Kosovës ua ka vënë mallrave të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnja, nuk është vlerësuar e menduar mirë nga autoritetet e Prishtinës.

Radio Evropa e Lirë: Qeveria e Kosovës ka vënë një taksë 100 për qind ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës. Si e shihni ju efektin e këtij vendimi dhe sa e mbështetni Qeverinë për këtë masë?

Isa Mustafa: Efektet akoma nuk janë shumë të qarta. Efektet politike, si duket, nuk janë ato që i ka pritur Qeveria e Republikës së Kosovës, sepse propaganda e Serbisë tani po i shfrytëzon këto efekte për interesa të veta. Tani kemi një situatë, e cila ka eskaluar në veri të vendit, me dorëheqjen e katër kryetarëve të komunave, dhe po ashtu me ankesat nëpër tubime se ata kanë problem me bukë, kanë problem me barna, kanë problem me artikuj të tjerë dhe se janë të diskriminuar me këtë. Ndërkaq, kjo masë nuk ka qenë e orientuar ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ka, po ashtu, paralajmërime për ngritje të çmimeve brenda vendit.

