Parlamenti Evropian voton pro integrimit të Shqipërisë në BE

Parlamenti Europian ka votuar pro raportit për integrimin e Shqipërisë në BE. Lajmi është bërë i ditur nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla.

Përmes një postimi në Twitter, Balla tha se raporti në fjalë është hartuar nga eurodeputeti Kunt Fleckenstein. Mësohet se PE i ka dhënë mbështetje rekomandimit për çeljen e negociatave për në BE, transmeton tch.

“Parlamenti Europian ka votuar me 459 vota pro në favor të raportit të vitit 2018 për Shqipërinë. Ky raport mbështet plotësisht rekomandimet e Komisionit Europian që lejon hapjen e negociatave në njohje të përpjekjeve për zbatimin e reformave të bëra nga Shqipëria”, shkruan Balla në rrjetin social.

#EuropeanParliament 459 votes in favor of Albania 2018 Report @knufleckenstein 🙏🇦🇱🇪🇺.It fully supports the EC’s recommendation that accession negotiations be opened in recognition of the reform efforts made by Albania #June2019.Thanks @EPPGroup @TheProgressives @ALDEgroup etc. pic.twitter.com/mCU0xB3zn2