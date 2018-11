Taksa ndaj Serbisë - luftë për merita në koalicionin qeverisës

Ka nisur gara për marrjen e meritave brenda koalicionit qeverisës se kush e mori vendimin për taksën ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, që hyjnë në Kosovë.

Taksën prej 10 për qind në kabinetin Qeverisës e ka propozuar ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Endrit Shala. Ishte miratuar me unanimitet të votave të ministrave shqiptarë, në mbledhjen që Qeveria e Kosovës e kishte mbajtur më 6 nëntor.

Në arsyetimin e tij, Shala, tha se kjo është praktikë ndërkombëtare. Nuk kishte vonuar një postim në profilin e tij në Facebook nga kryeministri Ramush Haradinaj, që tha se “kanë miratuar këtë vendim për të mbrojtur produktet vendore”.

Mbrëmë në Interaktiv të KTV-së, zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj, ka thënë se ka qenë pikërisht ai që ka iniciuar masën prej 10 për qind. E merita i ka atribuuar edhe shefit të tij të partisë.

“Nuk ka vendim në Qeveri pa iniciativën e PDK-së, pa pronësinë e PDK-së. Vendimi i parë për 10 për qind ka qenë i iniciuar prej meje. Këtë po e përmend për herë të parë. Por edhe vendimi i sotëm nuk do të ndodhte pa mbështetjen e mirëfilltë të kryetarit Veseli. Kryetarit Veseli i takon që ta shpjegojë në të ardhmen, por ky vendim i përshkruhet natyrisht neve si partnerë të koalicionit, por ky vendim mbi të gjitha është edhe i PDK-së”, ka thënë Hoxhaj. “Por përtej asaj për merita, unë mendoj se ne do ta shfrytëzojmë këtë situatë të re se si realisht prej nesër dhe çdo ditë në 10 vitet e ardhshme duhet ta kemi një patriotizëm të ri ekonomik”, ka shtuar më tej.

Duke dhënë kumtin për vendimin e ri për dhjetëfishim të taksës së vënë, ministri Shala ka thënë “Ministria që unë udhëheq e përkrahur po ashtu nga Qeveria e Kosovës, do të fokusohet në rritjen e mirëqenies së qytetarëve të saj, duke krijuar kushte sa më të volitshme për prodhuesit dhe tregtarët vendorë”.

“Andaj shpresojmë në bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj në rrugëtimin tone për të fuqizuar Kosovën, prodhuesin dhe tregun e saj”, ka thënë Shala.

Hise në merita ka marrë edhe Fatmir Limaj, kreu i Nismës për Kosovën, parti prej të cilës vjen edhe ministri i Tregtisë, Endrit Shala. Limaj, që është zëvendëskryeministër ka thënë se “këtë vendim janë detyruar ta marrin për shkak të sjelljes së vazhdueshme agresive dhe mohuese të Serbisë ndaj Kosovës”.

Kryeministri Ramush Haradinaj, që i prin AAK-së, ka mbledhur sonte Kryesinë e partisë, e aty ka thënë se “taksa prej 100 për qind do të hiqet vetëm me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë”.

“Serbia ka me u mundu me testu qëndrueshmërinë tonë, duke na provokuar në forma të ndryshme, së pari duke u thirrur në katastrofë humanitare për serbët e veriut, e që në të vërtetë nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Ajo do të mundohet të vë edhe barrikada në veri, siç është e njohur me forma të tilla, por, prapë nuk do të ketë sukses. Të gjitha këto variante janë rrugë të gabuara nga ana e Serbisë nëse do t’i ndërmarrë. Rruga e vetme e drejtë është që ta njohë Kosovën si shtet”, ka thënë Haradinaj.

E kreu i PDK-së, Kadri Veseli, për të cilin Hoxhaj tha se do të sqarohet vetë në ditët e ardhshme, ka vendosur që të flasë në një mënyrë tjetër. Përmes një storie në lajmet qendrore të televizionit publik, thuhet se ka qenë pikërisht Veseli ai që nga Brukseli, ku po qëndron në vizitë zyrtare, ka kërkuar që taksa të jetë 100%, “e jo siç ka qenë në fillim 30%”.

“Pak minuta pa u marrë vendimi në Qeveri, kryeministri e ka konsultuar në telefon kryeparlamentarin Kadri Veseli si lider i koalicionit dhe në fillim propozimi ka qenë që taksa të vendosej 20% apo maksimum 30%, bënë të ditur kabineti i Veselit. Kryeparlamentari Veseli e ka ndërprerë për disa minuta takimin me grupin e miqësisë në Belgjikë dhe është dëgjuar duke komunikuar me kryeministrin Haradinaj lidhur me vendimin që pritej ta merrte Qeveria. Sipas zyrës së kryerparlemtnarit, gjatë bisedës telefonike të kryeparlamentarit me kryeministrin, Veseli ishte skeptik për propozimet fillestare të kryeministrit që taksa të vendosej prej 30 %”, thuhet në storien e RTK-së.

“Këto masa dhe taksa prej 30% nuk janë serioze dhe e dëmtojnë Kosovën. Ki parasysh se mund të rriten çmimet për qytetarët. Duhet të merren parasysh edhe reagimet e BE-së, por veçanërisht SHBA-së. Nuk duhet të merren vendime vetëm për populizëm. Nëse duam t`i përgjigjemi agresionit të Serbisë, atëherë më mirë është që taksa të vendoset 100%, por kur të vendosësh nuk ka më kthim mbrapa”, citohet të ketë thënë Veseli në bisedën telefonik me Haradinajn, që thirret në burime të zyrës së kryetarit Veselit.

Madje, sipas televizionit publik, kjo zyrë bënë të ditur se pas bisedës telefonike me Haradinajn, Veseli ka kontaktuar menjëherë me zëvendëskryeministrin nga radhët e PDK-së Enver Hoxhaj, të cilin e ka udhëzuar që ministrat e PDK-së ta votojnë vendimin për taksën prej 100%.

Ai që s’është deklaruar ende për taksën është kreu i shtetit Hashim Thaçi.