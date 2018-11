Gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit shprehen përmes ekspozitës së artit

Sot është hapur ekspozita e artit “Ngjyrat e shpirtit tonë”, në kuadër të projektit të UN Women, e cila shfaq brendinë e shpirtit të autoreve që veprat e tyre nuk mund t’i nënshkruajnë me emër, nga paragjykimet me të cilat jetojnë të rrethuara me vite me radhë.

Ulrika Richardson, përfaqësuese e UN Women në Kosovë, ka thënë se përmes kësaj ekspozite ngritin zërin e grave te dhunuara gjatë luftës së fundit.

“Kjo ekspozitë ka shumë ngjyra, që në realitet japin shpresë për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë konfliktit të fundit, ende nuk ndjehet zëri i tyre, ende nuk është ofruar drejtësia për to, ende mbetën pa zë”, tha ajo, përcjell KosovaPress.

Ajo theksoi se kjo është një mënyrë e shprehjes së përjetimeve të rënda të jetës që kanë pësuar kjo kategori e shoqërisë sonë.

“Ka shumë të mbijetuara që flasin, por shumë më shumë prej tyre ende kanë frikë dhe turp që të flasin në publik. Kjo ekspozitë, kjo mënyrë e shprehjes është një prej mënyrave se si mund të shprehen dhe paraqesin se çka janë duke kaluar në jetën e tyre”, u shpreh ajo.

Ndërsa, artistja Blerta Syla që ka udhëheq dhe punëtoritë e kësaj ekspozite, ka thënë se në këto punime shprehet liria, shpresa e ardhmja.

“Për gjithë atë kohë që ka zgjatur galeria, ne menduam kështu dhe vepruam kështu, prandaj gjithë këto punime janë fryt i kësaj pune që e bëmë me kaq dashuri. Këto gra me gjithë dhimbjen që e kanë, hallin që jetojnë tash e sa vite, sikur u liruan, iu zbeh gjithë kjo në kohën sa e zhvilluam këtë punëtori”, tha Syla.

Ekspozita ka për qëllim ngritjen e vetëdijes qytetare për të mbijetuarat e dhunës seksuale, reflektuar mbi kufizimet që kanë jetuar ato ndër vite, si pasojë e paragjykimeve me të cilat përballen.