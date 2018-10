SHBA-ja e Gjermania dënojnë frikësimin e pjesëtarëve të pakicave të FSK-së

E ngarkuara me punë në Ambasadën amerikane në Kosovë, Colleen Hyland, dënoi të mërkurën kërcënimet ndaj pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë nga radhët e pakicës serbe dhe pakicave tjera.

Në një postim në rrjetin social Twitter, ajo shkroi se “kërcënimet dhe frikësimet e vazhdueshme të serbëve të Kosovës dhe pakicave të tjera në Forcën e Sigurisë së Kosovës dëmtojnë të gjithë. Forca e Sigurisë është një model për vendin dhe përpjekja e saj për të qenë gjithëpërfshirëse duhet të përgëzohet e jo të dëmtohet”, raporton VOA.

Continued threats and intimidation of #Kosovo Serbs & other minorities in the #KosovoSecurityForce harms everyone. KSF has been a model for the country and their efforts to be inclusive should be celebrated and replicated, not undermined.