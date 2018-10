“SHBA-ja partneri kryesor në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit”

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, priti në takim përfaqësues nga Departamenti Amerikan i Shtetit, të kryesuar nga Ambasadori dhe Koordinatori i Zyrës Kundër-terrorizëm, Nathan A. Sales.

Tahiri, siç thuhet në komunikatë, tha se forcimi i sundimit të ligjit është një ndër mjetet kryesore në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, andaj mbështetja e SHBA-së në këtë drejtim është jetike.

“Institucionet e Kosovës do të vazhdojnë t’i kundërvihen kërcënimit në rritje të terrorizmit me qëllim të krijimit të një ambienti të sigurt për qytetarët e saj dhe do të kontribuojnë përmbajtësisht, në koordinim me partnerët e saj, në luftën globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, tha Tahiri.

Tahiri theksoi se "Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri kryesor strategjik në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm". Ai shtoi se institucionet e rendit dhe ligjit në Republikën e Kosovës do të vazhdojnë të avancojnë masat për parandalim efikas të çdo kërcënimi që ndërlidhet me natyrën e terrorizmit.

Ambasadori dhe Koordinatori i Zyrës Kundër-Terrorizmit, Sales, shprehu konsideratën e lartë për përpjekjet e institucioneve të Republikës së Kosovës në agjendën globale kundër terrorizmit dhe theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do jenë mbështetës të fuqishëm në përpjekjet e institucioneve të Kosovës për të administruar me sukses rreziqet potenciale tê kësaj natyre.

Ai theksoi "se mënyra më e mirë për të luftuar, terrorizmin e radikalizmin e dhunshëm, përveç vullnetit të plotë politik, arrihet edhe përmes përkrahjes së fuqishme për sektorin e sundimit të ligjit dhe zbatimit efikas të ligjeve në fuqi".