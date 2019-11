Krasniqi: Vetëvendosje u bë avokat i Listës Serbe

Nënkryetari i PDK-së, Memli Krasniqi e ka quajtur avokate të Listës Serbe Lëvizjen Vetëvendosje.

Sipas tij, kandidatët e VV-së me ankesën e tyre në Gjykatën Supreme ndaj vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa që i anuloi votat e ardhura nga Serbia, i kanë dalë në mbrojtje votave të Listës Serbe.

“Sa shpejtë i doli boja Vetëvendosjes! Partia e Albin Kurtit sot zyrtarisht ka dalë në mbrojtje të votave të ardhura jashtëligjshëm nga Serbia, duke kërkuar nga Gjykata Supreme që t'i lejojë në rezultat zgjedhor votat për Listën Serbe. Kujt ia ka marr mendja që partia që deklarohet poshtë e përpjetë që s'bën koalicion me Listën Serbe, sot është bere avokati i Listës Serbe, duke bërë ankesë në Gjykatën Supreme ndaj vendimit të PZAP-se që ka refuzuar votat e jashtëligjshme të ardhura nga Serbia? Me 29 tetor, Vetëvendosja me komunikate zyrtare kërkonte anulimin e këtyre votave, duke i quajtur të jashtëligjshme, ndërsa sot më 12 nëntor i mbron ato vota të Listës Serbe, sikur te ishin votat e veta. Çka është ky veprim, nëse jo uverturë e partneritetit të ardhshëm te partisë së Albinit me veglën e Vuqiqit? Qe gati një muaj Vetëvendosje është duke e vonuar finalizimin e procesit zgjedhor, duke bërë ankesa e presione të llojllojshme në institucionet përgjegjëse, vetëm duke kalkuluar në çfarëdo forme grabitjen e ndonjë mandati shtesë për vete. Sot, ndërsa, ata dolën krejt hapur në mbrojtje të të paligjshmes, dolën kundër deklarimeve të tyre te mëhershme, dolën në mbrojtje të manipulimeve me votat nga Serbia, të shtyrë vetëm e vetëm nga etja për pak më shume pushtet”, ka shkruar ai në Facebook.

Sipas Krasniqit, PDK-ja është dëmtuar më së shumti nga gabimet e këtij procesi zgjedhor. Sipas tij pas rinumërimit të 850 kutive në Qendrën e Numërimit të Rezultateve, numri i votave për PDK-në është rritur nga 1 deri në 203 vota për kuti.

Krasniqi tutje ka thënë se kryetari i PDK-së, Kadri Veseli s’ishte pajtuar me kërkesën për ankesë të Shërbimit Juridik të PDK-së, “me qëllimin e vetëm që të shpejtohet krijimi i institucioneve, ashtu siç ka qenë i qartë në këtë qëllim edhe natën e zgjedhjeve kur e pranoi rezultatin ende pa përfunduar mirë as numërimi preliminar”.

“Por vonesat që po i bën Vetëvendosje në vazhdimësi për përmbylljen e procesit zgjedhor, janë vetëm manipulime të vogla në vazhdën e manipulimeve e mashtrimeve të mëdha që do t’i nxjerrin të zhveshur nga çdo parim në javët dhe muajt që po vijnë. Sot, ata u bënë avokatë të Listës Serbe. Po nesër, avokat të cilit djall do të bëhen?” ka përfunduar ai.