Vuçiq: Pse s’po hetohet me çfarë u helmuan anëtarët e KQZ-së, ishte antraks a pastrues mobiliesh

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, sërish ka pyetur zëdhënësen e BE-së, Maja Kocijançiq nëse mund të tregojë se me çfarë helmi janë helmuar anëtarët e KQZ-së në Prishtinë, duke u habitur njëkohësisht se përse me këtë çështje kaq të rëndësishme nuk po merret BE-ja, e as përfaqësuesi i posaçëm i SHBA-së, për Ballkanin perëndimor, Matthew Palmer.

Ai përmendi në një postim në Twitter që kanë kaluar tri javë që nga rasti i helmimit në Prishtinë dhe përsëriti që derisa të jetë i gjallë, nuk do të heqë dorë nga përgjigjja për këtë rast.

Ai kërkoi nga BE-ja të sqarohet nëse helmi, siç tha ai, ishte antraks, noviçok apo ndoshta mjet për pastrimin e mobileve.

E në ndërkohë, Vuçiqi do të takohet të hënën me amerikanin Palmer, për çka thotë se do të jetë rast që të sqarohen pozicionet e dy palëve rreth sanksioneve dhe njohjes së Kosovës.