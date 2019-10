Ahmetaj: Mund të ketë sërish rinumërim votash, por i gjithë procesi kryhet për një javë

Burim Ahmetaj, koordinator në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, nuk ka përjashtuar mundësinë që të ketë sërish rinumërim të vendvotimeve nga zgjedhjet e 6 tetorit.

Sipas tij, nëse gjithçka ecën mirë me pjesën e mbetur të vendvotimeve që do të rinumërohen, dhe me procesin e numërimit të votave me kusht, procesi i numërimit të plotë të përfundojë brenda javës.

Në Interaktiv të KTV-së, Ahmetaj ka thënë se nga 530 vendvotime të planifikuara për rinumërim, kanë mbetur edhe 140. Ka deklaruar se pret që ky proces të përfundojë në dy ditët e ardhshme, ndërsa menjëherë pas saj të nisë numërimi i votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta.

Ahmetaj ka arsyetuar vendimin që të ketë rinumërim të më shumë se 830 vendvotimeve në total, duke treguar se për shumicën fajtor ishte gabimi teknik në formularë e mospërputhja e votave të subjekteve me kandidatë.

Sipas tij, në QNR është eliminuar çdo gabim eventual dhe se i gjithë procesi është transparent. Ka thënë se QNR-ja do të prezantojë raport para KQZ-së për të treguar çdo gabim dhe më pas të bëhet klasifikimi i gabimeve se a ishin të qëllimshme apo jo.

Për më shumë se 40 mijë votat e pavlefshme, Ahmetaj ka treguar se si kategori dominuese është gabimi ku “s’është shënjuar fare subjekti, por fokusi ishte veç te kandidatët”.

Pas rinumërimit të të gjitha vendvotimeve dhe numërimit të tjera të mbetura, Ahmetaj ka thënë se nuk përjashtohet që të ketë rinumërim të ndonjë vendvotimi tjetër, por ka thënë se edhe nëse do të ketë “numrat do të jenë minimalë”.

“Në bazë të procedurave të QNR-së, secili formular në secilin vendvotim i nënshtrohet procedimit të të dhënave. Këtu ka pasur më së shumti probleme. Akoma s’është përmbyllur procesi. Jemi në kontrollin e fundit, pothuajse. Duhet të përputhen numrat e formularëve të proceduar në rregull. Duhet të bëhen të gjitha kontrollet. Kjo s’e përjashton mundësinë të ketë edhe ndonjë vendvotim, por s’do të ketë më në këtë masë, mund të jetë minimale”, ka deklaruar ai.

Për përfundimin e procesit të plotë të numërimit të votave të 6 tetorit, Ahmetaj ka thënë se pjesa e mbetur e rinumërimit do të mbylljet brenda dy ditësh, ndërsa për dy-tre ditë numërohen votat tjera dhe më pas, nëse s’del ndonjë problem tjetër, do të bëhet përmbledhja e rezultateve e KQZ-ja mund t’i bëjë publike.