Ankesat që pranoi Avokati i Popullit lidhur me procesin zgjedhor

Avokati i Popullit ka pranuar dy ankesa lidhur me procesin zgjedhor me pretendimin se ka pasur shkelje të drejtës se votës. Njëra ankesë është grupore dhe ka të bëjë me votat e diasporës që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka shpallur të vlefshme, ndërsa tjetra është ankesë individuale.

Avokati i Popullit Hilmi Jashari thotë se institucioni që ai drejton do t’i shqyrtojë ankesat e pranuara dhe do të dalë me qëndrim.

Ditën e 6 tetorit, kur po zhvilloheshin zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, institucioni i Avokatit të Popullit ka mbajtur të hapur zyrën qendrore dhe të gjitha zyret rajonale në vend, me qëllim të pranimit të ankesave të mundshme me pretendimet për shkelje të votës apo cenimin a keqpërdorimin e të drejtave të garantuara me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi.

Në një intervistë për KosovaPress, Hilmi Jashari thotë se në ditën e zgjedhjeve nuk kanë pranuar asnjë ankesë, veçse pas asaj dite, organizata jo-qeveritare “Germin” i është drejtuar këtij institucioni me ankesë lidhur me votat e diasporës, të cilat janë konsideruar të pavlefshme, meqë kanë arritur me vonesë.

“Dy ankesa, njëra është grupore që trajton të drejtën e votës të personave që jetojnë jashtë Kosovës, votimi që është bërë jashtë Kosovës dhe konsiderohet që ato votime kanë qenë të rregullta deri më datë 5 tetor, ndërsa kanë arrit me vonesë në postë e KQZ, gjoja se me pretendimin e një argumenti ligjor nuk i konsideron këto të vlefshme dhe për ketë arsye nuk i fut në procesin e numërimit, dhe kjo është ankesa që është paraqitur dhe do të shohim në ditët në vijim për të parë cili do të jetë qëndrimi i Avokatit të Popullit”, thotë ai.

Ankesa tjetër siç tregon kreu u institucionit të Avokatit të Popullit është individuale, e cila ka arritur me postë elektronike dhe individi pretendon që ka pasur shkelje të drejtës së votës.

Jashari thotë se janë në fazën e shqyrtimit dhe në ditët në vijim do të kenë qëndrim lidhur me ankesën e parashtruar.

Ndërkohë për atë të organizatës “Germin”, thotë se fillimisht është adresuar edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe pritet vendimi pas shqyrtimit nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.

Jashari përgjigjet edhe rreth padisë ka bërë në gjykatë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përkatësisht për vendimin e këtij institucioni për certifikimin e listave zgjedhore nga partitë politike, e që sipas Avokatit të Popullit është në kundërshtim me ligjin për barazi gjinore, kuotën 50-50.

Siç deklaron Jashari, rasti është në proces dhe ende nuk është marrë ndonjë vendim përfundimtar.

“Kjo është përcjellë me një masë të përkohshme për gjykatën si padi, është kërkuar gjithashtu të pezullohet procesi derisa Gjykata të konstatojë nëse ka pasur shkelje të kësaj të drejte apo jo. Masë e përkohshme është nxjerrë nga Gjykata Themelore dhe është refuzuar kjo kërkesë e Avokatit të Popullit si masë e përkohshme, ndërsa pjesa tjetër e padisë ende është në proces dhe ende nuk është vendosur përfundimisht”, thotë ai.

Kosova ka mbajtur zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare më 6 tetor, ndërkohë ende nuk janë certifikuar rezultatet finale nga KQZ, meqë ende nuk ka përfunduar rinumërimi i cili po bëhet si pasojë e pasojë e parregullsive me fletëvotime.