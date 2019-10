Daka: Votat e diasporës do të transferohen nga Ministria e Infrastrukturës në QNR

Valdete Daka, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë se KQZ-ja ka vendosur që votat nga diaspora nga objekti i Ministrisë së Infrastrukturës të barten në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, sipas procedurave.

Votat, që ishin në të njëjtën hapësirë ku sot u ndërpre numërimi pasi zyrtarët e KQZ-së u helmuan nga kundërmimi që kishin votat e ardhura nga Serbia, sipas Dakës nuk janë objekt hetimi dhe me to do të procedohet sipas ligjit.

“Pas ngjarjes së sotme, KQZ në një mbledhje të jashtëzakonshme, të mbyllur për shkak të hetimeve, ka vendosur që votat të cilat janë vlerësuar, nga diaspora, që ishin në hapësirën që tash është e mbyllur nga Policia, që këto vota të transferohen nesër nën përcjellje të policisë në QNR, pasi që s’janë objekt i hetimit. Do të dërgohen siç është parapa me plan operacional në Qendrën e Numërimit. Atje do të procedohen sipas procedurave. Bëhet fjalë për rreth 15 mijë e 500 zarfe”, ka thënë ajo.

Pas mbledhjes së jashtëzakonshme, Daka ka thënë se për zarfet që janë objekt i hetimit, do të merret vendim vetëm pas kryerjes së hetimeve.

“Këto zarfe që potencialisht ka arsye të dyshohet se ka materie apo çka do qoftë, pasi janë objekt i hetimit, do të mbesin në atë hapësirë, do të hetohen nga policia, e do të ekzaminohen nga forenzika e të vlerësohet a ka pasur ndonjë mjet apo jo, janë çështje të policisë ku nuk dua të përzihem. Ende s’dihet asgjë, sepse posa ka filluar vlerësimi i tyre. S’ka arritur të bëhet asnjë veprim për shkak të ngjarjes. Pasi të kryhen hetimet, e të vlerësohen a janë të rrezikshme apo jo për shëndetin e njerëzve, do të vazhdohet sipas procedurave”, ka shtuar ajo.

Daka ka refuzuar të merret me komentet e përfaqësuesit të Listës Serbe në KQZ, Stevan Veselinoviq, që sot tha se “helmimi është mashtrim i orkestruar”.

Për votat nga diaspora që kanë ardhur me vonesë, Daka ka thënë se për këtë vendos Shërbimi i Votuesve se a janë të rregullta apo jo.

“KQZ-ja vepron sipas ligjit. Shërbimi i Votuesve është ai që vendos a janë të rregullta apo jo, cilat do qoftë vota. Çka do që vendos Shërbimi, ne vendosim. Votuesit kanë të drejtë ankese pastaj. Ne s’do të vendosim për ato vota, sepse Shërbimi i Votuesve është ai që e vlerëson vlefshmërinë”, ka thënë ajo.