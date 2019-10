Lladrovci-Veselit: Lëre postin e deputetit në Kuvend e ktheju PDK-së

Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci thotë se vlerësimi i tyre dhe i punës në Drenas, ka qenë reflektim edhe në votat e fituara të PDK-së në këtë vend.

Në një prononcim për media, para fillimit të ceremonisë së shënimit ët 20-vjetorit të themelimit të PDK-së, meqë kryetari i kësaj partie, Kadri Veseli e ka pranuar humbjen, Lladrovci thotë se ai tashmë duhet ta lë Kuvendin dhe të punojë për partinë.

"Z. Veseli ka treguar liderizëm, sepse vetëm pak orë nga përfundimi i zgjedhjeve ka pranuar humbjen dhe ka deklaruar se do të shkojë në opozitë dhe do t'i kontribuojë shtetit si opozitë. Ndërsa unë i kisha propozuar Veselit që të mos vazhdojë si deputet në Parlamentin e Kosovës, po të kthehet në parti dhe të merret me organizimin e partisë. Mendoj që do të ketë më shumë kohë të merret me organizimin të partisë, me ristrukturim të partisë dhe të ecim përpara", tha ai, përcjell ksp.