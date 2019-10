Pacolli uron që askush të mos abuzojë me votën e qytetarit

Presidenti i AKR-së , Behgjet Pacolli, ka votuar në Shkollën Fillore “Shkëndija”, në Hajvali.

Pasi kreu obligimin e tij, Pacolli para medieve tha se kjo është një ditë e rëndësishme për Kosovën.

Ai ka uruar që zgjedhjet të shkojnë sa më mirë dhe askush të mos abuzojë me votën e qytetarit.

“Votohet në krejt Kosovën, për një Qeveri e cila shpresoj shumë që do të jetë Qeveri që e donë Kosovën, do të jetë Qeveri që punon për Kosovën sidomos për të rinjtë. Gjithë përkushtimi im ka qenë, është dhe mbetët për të rinjtë e Kosovës. Sot do të doja shumë që zgjedhjet të shkojnë së ma mirë, që askush të mos abuzojë me votën e qytetarit. Shpresojë shumë që vetëdija ka me qenë në nivel më të lartë dhe ne këtu do ta kryejmë këtë sfidë me përkushtim, me nder dhe sinqeritet”, tha Pacolli.