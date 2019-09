Veseli: Koalicioni LDK-VV sjell izolim, thellon varfërinë e korrupsionin

Zgjedhjet e 6 tetorit janë referendum për të ardhmen e vendit, ku qytetarët do të vendosin se a do të ketë një qeverisje bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo do të ketë një koalicion i cili sjell izolim.

Kështu ka deklaruar kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës Kadri Veseli, i cili në Lipjan tha se një koalicion mes LDK-së dhe Vetëvendosjes do të sillte më shumë izolim, do të thellonte varfërinë dhe korrupsionin.

Veseli tha se qytetarët duhet të bëhen bashkë për një fitore të PDK-së, pasi sipas tij, vetëm kështu sigurohet se vendi do të ec përpara.

“Zgjedhjet e 6 tetorit do të jenë zgjedhje të cilat do të jenë kritike, të cilat do të jenë referendum për të ardhmen e vendit tonë, se cilin drejtim do ta merr Kosova jonë, a do të kemi një qeverisje e cila do të jetë së bashku me ShBA-të, një qeverisje e cila do të jetë kundër korrupsionit dhe nepotizmit, një qeverisje e cila do të jetë për ekonomi të lirë të prodhimit dhe për rininë apo do të kemi një koalicion i cili nuk sjell shpresë, i cili sjell izolim, i cili e thellon edhe më shumë varfërinë dhe korrupsionin dhe ajo është Mustafa-Kurti. Ne duhet të gjithë bashkërisht të bëhemi bashkë që mos ta lëmë që Kosova jonë të ec prapa, ne të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të jemi bashkë të punojmë për vizionin tonë euroatlantik. Me ShBA-të luftohet më lehtë korrupsioni dhe nepotizmi, me ShBA-të fuqizohet më lehtë ekonomia e Kosovës, ndërmarrësit dhe investitorët, me ShBA-të ne integrohemi m ë shpejt në NATO dhe BE”, tha ai, përcjell ksp.

Më tej, Veseli nuk është ndalur me kaq në mesazhet anti-korrupsion duke thënë se platforma e tij kundër korrupsionit dhe nepotizmit është platform e përbashkët me Presidentin Trump në luftën globale kundër korrupsionit.

“Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës luftohet më lehtë dhe më mirë korrupsioni; me SHBA-të zhvillohet më mirë ekonomia, dhe hapen vendet të reja pune; me SHBA-të integrohemi më shpejt në NATO dhe BE. Platforma ime kundër korrupsionit dhe nepotizmit është platformë e përbashkët të cilën e kanë Shtetet e Bashkuara dhe Presidenti Trump në luftën globale kundër korrupsionit” ka thënë Veseli.

Veseli në Lipjan tha se në qeverisjen e tij do të përkrahin në mënyrë të veçantë të rinjtë, fermerët, ndërmarrësit dhe punëtorët shëndetësor.

“Platforma ime kundër korrupsionit dhe nepotizmit është platformë e cila është e përbashkët me platformën të cilën e ka ShBA-të me presidentin Trump në luftën globale kundër korrupsionit. Do të përkrahi të gjitha kategoritë të cilat janë për t’u përkrahur përveç rinisë dhe investitorëve tanë, ndërmarrësve që e zhvillojnë Kosovën. Do të përkrahi familjet e dëshmorëve, do të përkrahi luftëtarët e lirisë, do të përkrahi edhe më fuqishëm pensionistët, do të legalizohen 350 mijë ndërtime që aktualisht janë të pa legalizuara, të cilat janë kapital financiar i qytetarëve tanë, janë 8 deri në 10 miliardë euro, do të legalizohen për 2 vite në maksimum, ato do të jenë para të këmbyera në zhvillimin e perspektivës tonë familjare dhe kombëtare”, tha ai.

Veseli tha se nuk duhet të vetëkënaqen, por që duhet të bëhen edhe më shumë bashkë që ta ruajnë Kosovën që pas 6 tetorit të jetë bashkë me ShBA-në.

Ai edhe në Lipjan u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të bashkohen për një Kosovë më të fortë, pasi sipas tij, sa më e fortë është Kosova aq më e dobët është Serbia.

Ndërkaq, kryetari i degës së PDK-së në Lipjan, Hyzer Rizani, u shpreh se të gjithë qytetarët në Kosovë po përkrahin dhe po e besojnë Partinë Demokratike të Kosovës, pasi sipas tij, ata kanë besim në kandidatin e tyre për kryeministër Kadri Veseli.

Kandidatët për deputet nga Lipjani në listën e PDK-së janë Egzona Bytyqi, Selvije Halimi, Ramë Buja dhe Fitim Selimi.