Kurti: Pas asfaltit në Drenicë fshihet mjerimi

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër, Albin Kurti, tha sot në Drenas se kjo parti nuk ka qenë kurrë më afër fitores.

Ai premtoi se qeveria e tij nuk do të gënjejë apo zhgënjejë qytetarët në mandatin e ardhshëm.

Edhe para qytetarëve të Drenasit, ai premtoi 160 milionë euro investime shtesë për arsim në mandatin e parë katërvjeçar.

“Drenasi është komunë në zemër të Kosovës dhe ne e kemi për zemër. Kurrë më afër fitores nuk kemi qenë dhe kurrë më e madhe fitorja nuk ka qenë sesa tani. Me qeverisjen tonë të re, ne as nuk ju gënjejmë as nuk ju zhgënjejmë, sepse politikën e shohim shërbim për qytetarin dhe investim për të tashmen dhe ardhmërinë e tij. Më 6 tetor duhet të marrë fund njëherë e përgjithmonë mundësia që vendin tonë ta udhëheqin ata që e sollën Gjykatën Speciale, Zajednicën e demarkacionin me Malin e Zi, këta marrin fund njëherë e përgjithmonë”, tha ai.

Kurti premtoi që me qeverisjen e tij nuk do të ketë familje pa kulm mbi kokë dhe nuk do të ketë shtëpi pa dikë të punësuar.

Ai përkujtoi se në Drenicë shpesh bëhet shaka për asfaltin, por sipas tij prapa asfaltit aty fshihet mjerimi i qytetarëve e dëshmi për këtë, sipas tij, është se Drenasi dhe Skenderaj janë komunat me më së shumti skemë sociale.

“Në fshatin e presidentit, i cili nuk jeton më aty, shpesh nuk ka as ujë të pijshëm as rrymë të qëndrueshme”, tha Kurti.

Kurti u zotua për shtet ligjor dhe tha se si kryeministër nuk do të zmbrapset para asnjë krimineli.

“Hajnat në burg dhe plaçka e vjedhur prej tyre të kthehet në buxhetin e shtetit. Ky është shteti i së drejtës që mundësohet nga qeverisja jonë”, tha Kurti.

E kandidati për deputet nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi, ishte ai që krijoi një tjetër atmosferë në sallën e tubimit ku fjalimi i tij aktivizoi gjithë sallën me brohoritje. Ai u tha qytetarëve të Drenasit se ka ardhur koha e Drenicës.

“20 vjet me radhë, qeveritë veç sa i morën Drenicës e nuk i dhanë asgjë, për 20 vjet i morën familjeve të dëshmorëve dhe nuk u dhanë asgjë. Tash, Drenica, UÇK e familjet e kanë fjalën e tyre, sepse atyre u erdhi dita. Erdhi dita, sepse po vjen qeveria e Vetëvendosjes, erdhi dita sepse po vjen Albin Kurti. Çohu Drenicë e tregoje veten si dikur. Erdhi dita e Drenicës së Adem Jasharit e Fehmi Lladrovcit. Iku koha e manipuluesve me vlerat të luftës”, tha Selimi.

E kandidati për deputet, Xhelal Sveçla tha se më 6 tetor populli nuk do të votojë hajnat.

Ai u tha qytetarëve që nevojitet një shtet ndryshe, pasi populli ka nevojë për një shtet të tillë.

Enver Dugolli, kandidat për deputet, tha se më 6 tetor, Drenica fuqishëm do të bëhet pjesë e fitores së madhe të Lëvizjes Vetëvendosje.

Dugolli tha se nuk harrojnë ‘Pronton’ e 54 milionëve që i janë dhënë kompanisë “Bechtel-Enca”, e as tentimin për të bërë pazar me territorin e Kosovës. Sipas tij, qeveria e kaluar do të mbahet mend që territorin e Kosovës nuk e la siç e morën, por e lanë më të vogël për 8 mijë hektarë.