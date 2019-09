Osmani në Prizren: Unë nuk e shkel besën, kurrë koalicion me PDK-në

“Vjosa, kur keni qenë më parë në Prizren, ne jua kemi dhuruar në mënyrë simbolike ‘Hyjneshën në fron’ dhe ‘Vrapuesen e Prizrenit’. Sonte ne nuk kemi dhurata simbolike! Sonte ne po jua japim besën dhe dashurinë e Prizrenit!”, theksoi kryetari i Degës së LDK-së në Prizren, Anton Quni, derisa po e prezantonte kandidaten e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministre të vendit, Vjosa Osmani, njofton me një kumtesë LDK-ja.

Po ashtu, Quni tha se Prizreni e ka shkaktuar tërmetin e dytë politik, pas tërmetit që u shkaktua ditën e hapjes së fushatës në Prishtinë.

“Deri tani ish-qeveritarët kanë vepruar në Prizren me shantazhe, rrena e haraçe. Por, ju garantoj se më 6 tetor ata do të jenë minoriteti i vetëm në Prizren”, tha Quni, i cili, në emër të prizrenasve i premtoi përkrahjen e plotë kandidates Vjosa Osmani, gjatë një tubimi të mbajtur sonte në Prizren.

Sipas LDK-së, kandidatja për kryeministre e kësaj partie, Vjosa Osmani, është besatuar me banorët e Prizrenit dhe të gjithë Kosovës se nuk do të ketë kurrë koalicion me PDK-në, pas fitores më 6 tetor.

“Mos ua falni asnjë sekondë atyre që janë sinonim i krimit dhe korrupsionit, as atyre që bënin pazare me tokat e Kosovës. Le ta dinë të gjithë këtu në Prizren dhe në të gjithë Kosovën. Kurrë më koalicion me PDK-në! Kurrë me krimin e korrupsionin! Prizrenasit e dinë se kur besatohem se nuk ka koalicion me PDK-në, ashtu edhe ndodh. Unë nuk e shkel besën, kurrë koalicion me PDK-në!”, u tha Osmani qytetarëve të Prizrenit.

Ajo pohoi me bindje se nuk ka asnjë dyshim që ora e ndryshimit po vjen dhe më 7 tetor do të zgjohemi në një Kosovë ndryshe.

“Lidhja jonë ka mbijetuar dhe është më e fortë se kurrë”, tha zonja Osmani.

Duke i komentuar akuzat nga kundërkandidatët, ajo tha se ata kanë mbetur të vetmuar, pa përkrahje qytetare.

Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, theksoi se liria e Kosovës është kërcënuar seriozisht nga krimi, korrupsioni dhe nepotizmi.

“Demokracia është e lënduar, sepse autokratët po donë me e sjellë kulturën e lindjes në vendin tonë, por LDK-ja nuk do të lejojë një gjë të tillë”, tha Haziri për të shtuar se tubimi në Prizren është dëshmi se LDK do të fitojë më 6 tetor “rrast e fort”.