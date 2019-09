Veseli premton rritje të pensioneve deri në 80 për qind

Kandidati i PDK-së për kryeministër, Kadri Veseli ka premtuar se me qeverisjen e tij, do t’i rrisë pensionet deri në 80 për qind.

këtë zotim e bëri gjatë një takimi me përfaqësues të pensionistëve.

Ai gjithashtu ka premtuar se të gjithë pensionistët kontributdhënës me përvojë pune nën 15 vjeçare do të kalojnë në kategorinë e pensioneve kontributdhënës.

Veseli thotë se është përgjegjësi morale të tregohet mirënjohje ndaj të moshuarve.

“Është përgjegjësi morale që të tregojmë mirënjohje ndaj të moshuarve për kontributin e dhënë dhe të kujdesemi që ata të kenë pleqëri sa më të rehatshme. Ne e kemi inkurajuar gjithmonë solidaritetin mes gjeneratave dhe shtetit do t’i japim rol shumë më aktiv për t’u kujdesur për të gjithë të moshuarit. Para përfaqësuesve të pensionistëve, si kryeministër i ardhshëm u zotova se do t’i rris pensionet e tyre deri në 80 për qind. Po ashtu, të gjithë pensionistët kontributdhënës me përvojë pune nën 15 vjeçare, që aktualisht janë në skemën e pensioneve themelore, do të kalojnë në kategorinë e pensionistëve kontributdhënës. Ata do të marrin pensione me rritje, sipas përqindjes së përshkallëzuar, bazuar në kohëzgjatjen e viteve të punës dhe në kriteret e strukturës kualifikuese”, ka shkruar ai në një postim në Facebook.

Për ta rritur kujdesin ndaj të moshuarve, Veseli thotë se do ta njoh dhe do ta promovojë edhe profesionin e “kujdestarit për të moshuar” duke shtuar se qeveria e tij do t’i mbulojë tërësisht edhe kostot e barnave specifike për të gjithë të sëmurit kronikë, që janë mbi moshën 65 vjeçare.

“Të gjithë pensionistët i siguroj se nipat dhe mbesat e tyre më nuk do të largohen, por do të qëndrojnë në Kosovë”, ka shkruar tutje Veseli.