Kandidatët e VV-së për deputetë shpalosën premtimet në Artanë

Në Artanë u mblodhën qindra qytetarë për të dëgjuar kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje për deputetë: Emin Gërbeshin, Labinotë Demi Murtezin, Shemsi Sylën, Fitore Pacollin dhe Glauk Konjufcën, njoftoi shërbimi për informim i kësaj lëvizjeje.

Ne jetojmë në komunën më të pasur në rajon dhe jemi qytetarët më të varfër të vendit. Me qeverinë Kurti që investon në minierat e Artanës e Trepçës do të zhvillohet ekonomia dhe Artana, tha kandidati Emin Gërbeshi.

Kandidatja Labinotë Demi Murtezi u shpreh e bindur se qytetarët tashmë e dinë që Lëvizja është e vetmja shpresë dhe se e meritojmë të qeverisim me një kryeministër si Albin Kurti.

20 vite pas çlirimit nuk mund t’i lëmë pensionistët me lëmoshë, nënat e reja pa pushim lehonie, të sëmurët pa ilaçe dhe ushtrinë e Kosovës pa funksionalizim të plotë, andaj erdhi dita e ndryshimit, u shpreh Shemsi Syla.

Fitore Pacolli kujtoi se 1 në 8 gra është sot e punësuar dhe mbi 60% e të rinjve janë të papunë dhe se kjo do të ndryshojë me 6 tetor, me një shtet që është për të gjithë.

Glauk Konjufca foli për të mirat që vijnë pas 6 tetorit, për Fondin Sovran që shpëton ndërmarrjet publike nga falimentimi dhe për Bankën Zhvillimore që ndihmon bizneset e vogla dhe të mesme për të krijuar vende pune për rininë.

Me numrin 126 dhe me kandidatin më të mirë për kryeministër Albin Kurtin, me 6 tetor festojmë fitoren e Lëvizjes.