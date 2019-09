Osmani në Gjakovë: Ta ndalim zbrazjen e Kosovës më 6 tetor

Kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryeministre, Vjosa Osmani, ka thënë të martën në Gjakovë, se me votën e lirë të qytetarëve, më 6 tetor, do të kthehet shpresa tek të rinjtë për të planifikuar jetën këtu në Kosovë.

“20 vjet pas luftës ne po e përjetojmë ikjen e dytë. Kosova po zbrazet. Sa e sa familja nga Gjakova dhe gjithë Kosova nuk i kanë afër vetes të afërmit e tyre, sepse nuk shohim më perspektivë, nuk kanë më ëndrra. Ata që do të duhej të mbronin interesin tuaj, e shkëmbyen ëndrrën e qytetit tuaj vetëm për interes të tyre”, tha Osmani.

Ajo ka shtuar se plani qeverisës i LDK-së i dedikohet familjes, sepse nëpërmes forcimit të familjeve ne e forcojmë shtetin dhe kthejmë besimin e qytetarëve për të mos e braktisur vendin. Osmani ka thënë se Qeveria e drejtuar prej saj, do të përkrahë familjet e reja në vitin e parë të lindjes së fëmijëve, si dhe do të përkrahë ata për të siguruar çështjen e banimit.

Ajo ka pohuar se Gjakova i ka dhënë gjithë Kosovës disa prej kokave më të ndritura të cilat e ndërtuan shtetin tonë, siç ishte Fehmi Agani. “Shteti ka harruar që në vitin 1999 të gjitha kamerat e televizioneve më të njohura në botë ishin pikërisht këtu, për të parë me sytë e tyre vuajtjet e nënave tona, për të parë me sytë e tyre familjet që kishin humbur edhe fëmijët në djep, për të parë e gjithë bota se çfarë sakrifice dhe çfarë plage e madhe akoma është e hapur në Gjakovë dhe në krejt Kosovën”, tha kandidatja e LDK-së për kryeministre.

Ajo shtoi se Gjakova në radhë të parë dhe krejt Kosova, duhet me ju thanë atyre njerëzve lamtumirë përgjithmonë. “Interesat e qytetarëve tanë nuk mbrohen më me rrahagjoks se kush është më forti. Fuqia më e fortë është ajo e mendjes”, tha Osmani.

Duke folur për oponentët politikë ajo tha se po” prezantohen kakofoni nëpër studio televizive pallavra dhe fraza boshe që i kanë mësuar përmendësh”.

Sipas Osmanit “oponentët e mi tentojnë në studio televizive me nda pozita shtetërore. Dua t’ju them sot, le ta dëgjojnë mirë dhe ta mbajnë në mend, vetëm qytetarët e Kosovës e kanë fuqinë për ta përcaktuar se ku do të jetë LDK-ja dhe me besimin që po e marrim çdo ditë, ne do të jemi në krye të qeverisë së Kosovës. Ata që ndajnë pozita në studio televizive e injorojnë vullnetin e qytetarëve”.

Kryetari i Degës së LDK-së për Gjakovën, Luan Gola, ka thënë se ky qytet mjaft ka eksperimentuar me parti të vogla të cilat nuk ju kanë sjellë asgjë të mirë qytetarëve.

“Kësaj radhe kemi vendosur që ta përkrahim LDK-në dhe kandidaten e parë grua, Vjosa Osmanin, për ta qeverisur Kosovën me dije, guxim dhe duar të pastra”.