Kosnetti politikanëve: Si t’ju marrin seriozisht qytetarët kur në listat për deputetë keni të dënuar për korrupsion

Ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Philip Kosnett ka kritikuar partitë politike që kanë vendosur në listat për deputetë, persona me të kaluar kriminale, derisa ata premtojnë se do ta luftojnë korrupsionin.

Ai përmes një postimi në Twitter, ka shkruar se qytetarët nuk mund t’i marrin seriozisht këto parti.

“Si mund ta marrin seriozisht qytetarët përkushtimin e shprehur të partive politike për sundim të ligjit në Kosovë, kur në listat e shumë partive ka individë me aktakuza në fuqi, me dënime për shkelje, si: krimet e luftës dhe sulme, si dhe me sanksione ndërkombëtare për krime të luftës dhe korrupsion”, ka shkruar Kosnett në Twitter.

How can citizens take seriously political parties’ stated commitment to #KosovoRuleOfLaw when many parties’ lists feature individuals with active indictments, convictions for offenses such as war crimes & assault, and international sanctions for war crimes & corruption? pic.twitter.com/JR3mChLylq