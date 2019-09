Limaj fton partitë politike të zotohen se do të kontribuojnë në përmbylljen e dialogut me Serbinë

Kandidati për kryeministër nga koalicioni Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë, Fatmir Limaj ka ftuar të gjitha forcat politike që garojnë në zgjedhjet e 6 tetorit që të zotohen publikisht se do të kontribuojnë në përfundimin e procesit të dialogut me Serbinë, qoftë nga pozita, qoftë nga opozita, meqenëse interesi jetik i Kosovës është mbyllja e këtij kapitulli.

Sipas Limajt, Nisma Socialdemokrate zotohet publikisht se pas zgjedhjeve të 6 tetorit do të vazhdojë të jetë pjesë konstruktive e politikës shtetërore të Kosovës dhe në legjislaturën e VII-të do të kontribuon, së bashku me miqtë ndërkombëtar të Kosovës, të përmbyllet dialogu me Serbinë dhe të hapet një faqe të re e historisë së kësaj pjese të Ballkanit Perëndimor.

Gjeni më poshtë postimin e plotë të Limajt:

Të nderuar kandidat/e për kryeministër të qeverisë së Kosovës në zgjedhjet e 06 Tetorit 2019!

Për të gjitha anët pozitive apo dobësitë që e karakterizuan Legjislaturën e VI të Kuvendit të Kosovës kemi folur vazhdimisht dhe do të flasim edhe në të ardhmen. Nga tërësia e veprimeve tona politike dëshiroj të veçoj një çështje që na ka kushtuar shumë si shtet dhe si shoqëri: Çështja e konsensusit politik lidhur me strategjinë në fazën përmbyllëse të dialogut me Serbinë.

Mungesa e gatishmërisë për t’u bashkuar të gjitha forcat politike dhe shoqëria civile, pati pasoja jashtëzakonisht të mëdha si në rrafshin e kohezionit të brendshëm, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Në rrafshin e brendshëm, partitë opozitare të Kosovës nuk pranuan të merrnin pjesë në procesin e dialogut dhe tërë energjitë e veta i përqendruan në kërkesën për zgjedhje të reja të parakohshme.

Refuzimi i opozitës për të qenë pjesë e përfaqësimit të Kosovës në dialog me Serbinë edhe duke qenë në opozitë pamundësoi krijimin e një delegacioni e strategjie të përbashkët shtetërore në funksion të përmbylljes së këtij procesi.

Përçarjet brenda spektrit politik dhe institucional të Kosovës u reflektuan tejet negativisht në imazhin e Kosovës dhe, fatkeqësisht për të gjithë ne, gishti i fajësimit për bllokimin e dialogut u drejtua në drejtim të Kosovës.

Të vetëdijshëm se populli i Kosovës nuk e meriton që aleatët e Kosovës, ata që në momentet jetike kanë qëndruar pranë popullit tonë, të zhgënjehen nga mungesa e aftësisë institucionale që të miratohen e merren vendime në interes të ardhmërisë së vendit, Kuvendi i Kosovës miratoi platformën mbi bazën e të cilës duhej të ndërtohej një konsensus i përgjithshëm i pikëpamjeve tona politike për çështjen e dialogut me Serbinë.

Zgjedhjet e 6 tetorit 2019 nuk duhet të konsiderohen thjesht si zgjedhjet e radhës, sepse kur të kemi parasysh sfidat që e presin vendin tonë, bëhet e qartë se këto zgjedhje, pa asnjë dilemë, do të jenë zgjedhje të një rëndësie të veçantë për ardhmërinë e Kosovës.

NISMA Socialdemokrate zotohet publikisht se pas zgjedhjeve të 6 tetorit do të vazhdojë të jetë pjesë konstruktive e politikës shtetërore të Kosovës dhe në legjislaturën e VII-të do të kontribuon, së bashku me miqtë ndërkombëtar të Kosovës, të përmbyllet dialogu me Serbinë dhe të hapet një faqe të re e historisë së kësaj pjese të Ballkanit Perëndimor.

Edhe pse në këtë garë elektorale hyjmë me besim se koalicioni ynë do të dalë fitues, zotimin publik se do të jemi pjesë konstruktive e politikës shtetërore të Kosovës do të përmbushet nga ana e jonë pa marrë parasysh nëse do të jemi pjesë e qeverisjes apo si forcë politike opozitare: Interesi i Kosovës është mbi të gjitha!

Meqenëse interesi jetik i Kosovës është mbyllja e këtij kapitulli, ftoj të gjitha forcat politike që garojnë në zgjedhjet e 6 tetorit që të zotohen publikisht se do të kontribuojnë në përfundimin e procesit të dialogut me Serbinë, qoftë nga pozita, qoftë nga opozita.

Vetëm duke u zotuar se interesat e Kosovës do t’i vëmë para interesave partiake dhe duke respektuar zotimet tona do të kthejmë besimin e qytetarëve tanë dhe të aleatëve të Kosovës në institucionet e shtetit tonë të pavarur. Përmes këtij veprimi do të përmbushim obligimin moral ndaj të gjithë atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit. Fundi i fundit, bashkëveprimi në interes të Kosovës është një obligim edhe ndaj gjeneratave që do të vijnë pas nesh.