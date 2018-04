Shfaqen dy smartfonët e rinj Mini të Samsungut

Janë shfaqur dy smartfonë të rinj në version Mini të Samsungut në uebfaqen e njohur TENAA.

Fjala është për modelet Galaxy S8 Lite dhe Galaxy A8 Star.

Thuhet se të dy pajisjet do të jenë pak a shumë të ngjashme, transmeton Koha.net. Ata do të vijnë me procesor Snapdragon 660.

Sipas TENAA, Galaxy A8 Star do të vijë me ekran 6.28-inç Super AMOLED me rezolucion prej 1,080 x 2,220 pikselë, kamerën kryesore të dyfishtë prej 16 + 24 megapikselë dhe atë të përparme prej 24 megapikselë, 4 GB RAM memorie dhe 64 GB memorie të brendshme, si dhe baterinë prej 3,700 mAh.

Sa i përket Galaxy S8 Lite, sipas TENAA, pritet të vijë me ekran 5.8-inç dhe kamerë të dyfishtë prej 12 megapikselë.