Prezantohet Galaxy Note 10, specifikat e plota

Samsungu sot ka prezantuar telefonin e saj më të ri, Galaxy Note10, një ndërthurje e dizajnit elegant me elemente të fuqishme të performancës dhe produktivitetit.

Frymëzuar nga një gjeneratë e cila është fleksibël përsa i përket balancës midis punës dhe jetës, Galaxy Note10 u jep përdoruesve lirinë të punojnë ashtu siç dëshirojnë dhe të shfaqin shpirtin e tyre krijues, e gjitha kjo ndërkohë që janë në lëvizje.

“Që nga fillimi, Galaxy Note ka përfaqësuar teknologjitë dhe veçoritë më të mira. Galaxy Note 10 e risjell këtë premtim për adhuruesin modern të Note, i cili përdor telefonin e tij të mençur për të çuar produktivitetin dhe kreativitetin e tij në nivelin tjetër dhe i cili rrjedh pa mundim midis ideve dhe përpjekjeve të momentit”, tha DJ Koh, president dhe CEO i Departamentit të IT dhe Komunikimeve Telefonike në Samsung Electronics. “Çdo element i Galaxy Note10 u krijua për të ndihmuar përdoruesit të arrijnë më shumë. Nëse ata po përfundojnë një projekt të madh për punë, po regjistrojnë dhe editojnë një video, ose po luajnë lojën e tyre të preferuar, Galaxy Note10 do t'i ndihmojë ta bëjnë më shpejt dhe më mirë”.

Dizajn i projektuar për një përvojë optimale

Çdo element i Galaxy Note 10 është projektuar të jetë me shkëlqim, i lëmuar, i hollë dhe pa shpërqendrime, në mënyrë që përdoruesit të mund t'u kushtojnë vëmendje të plotë ideve, projekteve dhe përmbajtjes që ka më shumë rëndësi.

Dy madhësi: Për herë të parë, Galaxy Note vjen në dy madhësi, kështu që konsumatorët mund të gjejnë versionin më të përshtatshëm për ta.

Galaxy Note10 i ofrohet përdoruesve që duan fuqinë e S Pen dhe produktivitetin më të lartë në formë kompakte, duke sjellë një ekran Cinematic Infinity 6.3 inç në Note-in më kompakt të realizuar ndonjëherë. Galaxy Note10+ shfaq ekranin më të madh që Note ka pasur ndonjëherë, me një ekran Cinematic Infinity 6.8 në një pajisje që mbetet e lehtë për t'u mbajtur dhe për t’u përdorur.

Ekrani i Note 10 është aktualisht më i miri i Samsungut. Duke filluar nga ndërtimi fizik deri te teknologjia, ekrani është krijuar për t’i lejuar përdoruesit të zhyten në filmat dhe lojërat e tyre të preferuara, transmeton Koha.net.

Dizajni cep më cep: Ekrani Cinematic Infinity i Galaxy Note10 është pothuajse pa kornizë anësore ndërsa ekrani i kamerës së përparme është i vogël dhe i pozicionuar në qendër për një dizajn të ekuilibruar, bëhet e ditur përmes një komunikate për media. Ekrani më gjithëpërfshirës i prodhuar ndonjëherë nga Samsung ofron një eksperiencë efikase midis mendimit dhe veprimit, shikimit dhe krijimit.

Ekrani me cilësi më të mirë: Galaxy Note10 ka ekranin Dynamic AMOLED, fitues i disa çmimeve. Me certifikimin HDR10 + dhe Dynamic Tone Mapping, fotot dhe videot janë më të ndritshme se ato të Note të mëparshme, si dhe shfaqin një gamë të gjerë e mahnitëse ngjyrash. UL ka verifikuar Galaxy Note 10 për ekranin e tij Premium Hole me uniformitet ngjyrash dhe drite prej 98% dhe transparencën e kamerës prej 92%. Për shikim më të rehatshëm, ekrani Eye Comfort zvogëlon dritën blu pa ndikuar në cilësinë e ngjyrave.

Produktivitet i gjithanshëm për të maksimizuar çdo moment

Përdoruesit e Note vlerësojnë mbi të gjitha produktivitetin dhe ata e shohin telefonin e tyre si thelbësor për t'i ndihmuar ata të bëjnë dhe të arrijnë më shumë. Për këta përdorues, Galaxy Note10 përmban teknologji të reja, opsione të zgjeruara dhe integrime të fuqishme të gjitha në shërbim të përdoruesve; që ata të kenë lirinë për të punuar në mënyrën më produktive.

Shkrimi i dorës i përkthyer në tekst: Galaxy Note10 sjell një aftësi të re të S Pen-it një-trupësh dhe të ridizenjuar. Tani, përdoruesit mund të shkruajnë shënime, të konvertojnë menjëherë shkrimin e tyre me shkrim dixhital në Samsung Note dhe t’i eksportojnë ato në një shumëllojshmëri formatesh, duke përfshirë Microsoft Word.

Përdoruesit mundet tashmë të personalizojnë shënimet e tyre duke zvogëluar, zmadhuar ose ndryshuar ngjyrën e tekstit. Në vetëm disa prekje, procesverbali i mbledhjeve mund të formatohet dhe shpërndahet; frymëzimet e momentit mund të kthehen shpejt në dokumente të redaktueshme.

Evolucioni i S Pen: Galaxy Note 10 ndërton mbi aftësitë Bluetooth Low Energy të S Pen të prezantuara në Galaxy Note 9 duke i shtuar “Air Action”, që ju lejon të kontrolloni aspekte të caktuara të pajisjes me anë të gjesteve me S Pen.

Duke hapur SDK e veprimeve të Air, zhvilluesit mund të krijojnë kontrolle të personalizuara që u japin përdoruesve aftësinë për të luajtur lojëra ose të përdorin aplikacionet e tyre të preferuara me anë të gjesteve.

Samsung DeX pwr PC: Galaxy Note10 zgjeron aftësitë e Samsung DeX, duke e bërë më të lehtë për përdoruesit të punojnë midis telefonit të tyre dhe një PC ose Mac.

Me një lidhje të thjeshtë USB, përdoruesit mund të tërheqin dhe të lëshojnë skedarët midis pajisjeve dhe të përdorin aplikacionet e tyre të preferuara të telefonit me një “mouse” dhe një tastierë, duke i ruajtur të dhënat në telefonin e tyre përmes Samsung Knox.

Lidhje me Windows: Galaxy Note10 integron lidhjen me Windows direkt në panelin e shpejtë. Me një klik, përdoruesit mund të lidhen me PC-në e tyre me Windows 10. Atje, ata mund të shohin njoftime, të dërgojnë dhe të marrin mesazhe, dhe të shikojnë fotot e tyre më të fundit pa ndaluar për të parë telefonin e tyre.

Kamera profesionale për krijuesit

Me Galaxy Note10, krijuesit e medias dhe përdoruesit e përditshëm mund të përdorin mjete më të reja për të bërë video dhe foto mahnitëse - duke lejuar që kanalet, tregimet dhe postimet e tyre të dallohen dhe të kenë impakt. Duke integruar një kombinim të teknologjisë dhe softuerit të përparuar të imazhit, Galaxy Note10 ngre videografinë dhe fotografinë në celular në nivelin tjetër.

Teknologjia Premium e Videos: Galaxy Note10 lejon përdoruesit të realizojnë video profesionale pa pasur nevojë të mbajnë me vete pajisje ekstra. “Live Video Focus” shton rregullime dimensionale, në mënyrë që të mund të turbulloni sfondin për t'u fokusuar në objektin që dëshironi. “Zoom-in Mic” amplifikon audion në kornizë dhe eliminon zhurmën e sfondit, për t’u fokusuar më mirë te tingujt që dëshironi. Dhe për të hequr gungat dhe tronditjet që zakonisht e bëjnë një pamje të paqartë, Super Steady i ri dhe i përmirësuar stabilizon pamjet, dhe tashmë është i disponueshëm në modalitetin e Hyperlaps për video të qëndrueshme.

Editim i shpejtë dhe i thjeshtë i videove: Pasi të kenë regjistruar videon e tyre, përdoruesit e Galaxy Note10 mund ta modifikojnë në lëvizje direkt nga celulari i tyre . Redaktori i Videos integron S Pen, kështu që në vend që të prekni për të zgjedhur ose modifikuar një klip, përdoruesit mund të zgjedhin momentin e saktë që ata dëshirojnë të shkurtojnë. Për krijuesit që kanë nevojë për më shumë kontroll mbi pamjet e tyre, Adobe Rush në Galaxy Note10 ofron një paketë të sofistikuar të mjeteve të editimit, tani edhe me të saktë me përdorimin e S Pen.

Regjistruesi i Ekranit: Për lojtarët që duan t’i shtojnë personalitet transmetimeve të tyre, ose vloggers-at që duan të përmirësojnë tutorialet e tyre, Galaxy Note10 prezanton Regjistruesin e Ekranit. Regjistroni me lehtësi ekranin, përdorni tablot e fotove për të shtuar reagime dhe përdorni S Pen për të ilustruar gjatë regjistrimit për një video më argëtuese dhe tërheqëse.

AR Doodle dhe 3D Scanner: Galaxy Note10 integron aftësitë AR dhe 3D në kamera. Së bashku me një lente me kënd shumë të gjerë, ai hap një medium krejtësisht të ri për krijuesit. Me AR Doodle, përdorni S Pen për të personalizuar fotot me vizatime dinamike, efekte dhe animacione që përcjellin imazhin. Dhe me Skanerin 3D, një inovacion për Note, kamera DepthVision e Galaxy Note10+ mund të bëjë një skanim të çdo objekti, dhe menjëherë ta kthejë atë në një interpretim të lëvizshëm, të editueshëm 3D.

Night Mode: Njerëzit bëjnë shumë selfie në dritë të ulët — në darkë, në koncerte ose thjesht duke shijuar një muzg. Night Mode, tashmë e disponueshme në kamerën e përparme, lejon përdoruesit të kapin selfie të mrekullueshme, pa marrë parasysh sa i errët është mjedisi përreth.

Performanca e pakrahasueshme për ‘përdoruesit e fuqishëm’

Adhuruesit e Note përdorin telefonat e tyre për të bërë pothuajse gjithçka - jo vetëm për t’u marrë me detyrat e përditshme, por edhe për projekte të mëdha: drejtimin e biznesit të tyre, editimin e videos për kanalet e tyre në media sociale dhe krijimin e ilustrimeve të bukura me S Pen. Për t'i ndihmuar ata t'i bëjnë të gjitha, më shpejt dhe më mirë, Galaxy Note10 është projektuar me hardware të nivelit të lartë dhe opsione të nivelit tjetër.

Karikim Super i Shpejtë: Me vetëm 30 minuta karikim, Galaxy Note10+ zgjat gjatë gjithë ditës me aftësi karikimi me kabull deri në 45W.

PowerShare Wireless: Opsioni PowerShare Wireless vjen në Note. Përdoruesit mund të karikojnë pajisjet e tyre Wireless Galaxy Watch, Galaxy Buds ose një pajisje tjetër me opsionin Qi.

Lojërat: Meqenëse lojërat po bëhen gjithnjë e më shumë të rënda për procesim dhe të pasura me grafikë, përvojat më të mira të lojërave kërkojnë specifikime të cilësisë së lartë.

Galaxy Note10 përmban sistemin më të hollë të ftohjes së dhomës së avullit, i cili siguron performancë optimale gjatë lojës, ndërkohë që pajisja mbetet e hollë dhe e lëmuar. Me Game Booster-in me bazë AI, Galaxy Note10 optimizon performancën dhe konsumin e energjisë në varësi të lojës.

Gjithashtu, me shërbimin transmetues PlayGalaxy Link P2P, përdoruesit mund të vazhdojnë atje ku e kanë lënë lojën nga çdo PC dhe të vazhdojnë të luajnë në lëvizje pa pasur nevojë për ruajtje lokale.

Shpejtësitë super të larta: Me opsione LTE dhe 5G, përdoruesit e Note10 mund të përfitojnë plotësisht nga shpejtësia më e madhe që ofrojnë kompanitë telefonike. Galaxy Note10 +5G shfrytëzon fuqinë e plotë të rrjetit të gjeneratës tjetër për transmetimin e videos me rezolucion të lartë, shkarkimin e shpejtë të përmbajtjes dhe transmetimin e lojërave të rënda në kohë reale. Duke na lejuar të bëjmë gjithçka që duam, super shpejt, Note10 +5G po ndryshon mënyrën se si ne konsumojmë përmbajtje dhe lidhemi me miqtë dhe familjen.

Një portal për në ekosistemin e Galaxy

Galaxy Note10 është në zemër të ekosistemit Galaxy, një grup i produkteve dhe shërbime të cilësisë premium që ofrojnë përvoja për ta bërë jetën e përdoruesve më të thjeshtë dhe të lidhur. Pajisjet si Galaxy Watch Active 2 dhe tablet si Galaxy Tab S6 mbajnë përdoruesit të lidhur dhe i ndihmojnë ata të kryejnë më shumë punë në lëvizje.

Të bazuara në këto produkte, janë shërbimet Samsung të cilat u ofrojnë përdoruesve një përvojë të lidhur dhe të përshtatshme të linjës Galaxy. Samsung Pay të ofron mundësi të shpejta dhe të sigurta pagese. Samsung Health i ndihmon përdoruesit të arrijnë qëllimet e tyre në lidhje me mirëqenien fizike dhe shëndetin me gjurmim dhe monitorim të lehtë. Samsung Knox mbron të dhënat me zgjidhje sigurinë e shkallës së lartë. Bixby, platforma e inteligjencës së Samsung, ofron mbështetje të integruar për ta bërë jetën tuaj më të lehtë, më të organizuar dhe të lidhur.

Disponueshmëria e Galaxy Note10

Galaxy Note10 do të jenë të disponueshëm në ngjyrat Aureolë me shkëlqim, Aureolë e rozë dhe Aureolë e zezë dhe Galaxy Note10+ Aureolë me shkëlqim, Aureolë e bardhë dhe Aureolë e zezë, duke filluar nga 23 gushti.