Asteroidi i gjerë 1.6 km me hënën e vet do të fluturojë të shtunën pranë Tokës

Asteroidi 1999 KW4, me një diametër prej më shumë se një milje (1.6 km) dhe me hënën e vet, do të fluturojë pranë Tokës të shtunën. Fatmirësisht, shkëmbi hapësinor masiv do ta bëjë kalimin e tij në një distancë të sigurt.

"Asteroidi do të afrohet nga jugu, ndërkohë që dita e parë e dukshmërisë gjithashtu përkon me kalimin më të afërt", raportoi NASA.

Asteroidi do të jetë i dukshëm deri më 7 qershor.

Derisa objekti i afërt me Tokën klasifikohet si një asteroid potencialisht i rrezikshëm, ndërmjet Tokës dhe shkëmbit hapësinor me formë arre do të jenë rreth 3.2 milionë milje (5.15 milionë kilometra) gjatë distancës së tij më të afërt me Tokën.

Vëzhgimet gjatë fluturimit, të bëra nga instrumentet e radarëve në Observatorin Arecibo në Puerto Rico, do t’i ndihmojnë astronomët që ta përshkruajnë më saktësisht formën dhe përbërjen e asteroidit binar. Shkencëtarët gjithashtu do ta studiojnë asteroidin duke e përdorur radarin e NASA-s, Goldstone Solar System Radar.

Forma e asteroidit me lobe të dyfishta është e ngjashme me Bennu dhe Ryugu, asteroidët e shënjestruar nga misionet e NASA dhe JAXA.

"Ky objekt do të jetë objektiv i një fushate të gjerë vëzhgimi të mbështetur nga Planetary Defense Coordination Office e NASA-s", raportoi NASA.

Hulumtuesit shpresojnë se fushata vëzhguese do t’i përmirësojë modelet orbitale, kështu që zyrtarët të mundë t’i simulojnë fluturimet e afërta në të ardhmen me saktësi më të madhe.

Asteroidi e përfundon orbitën një herë në çdo 186 ditë. Fluturimi i afërt i këtij viti do t’ia japë Rrjetit Ndërkombëtar të Paralajmërimit të Asteroideve mundësinë që t’i testojë aftësitë e veta për përcjelljen e asteroideve, shkruan KOHA Ditore.

"Edhe pse e dimë se 1999 KW4 nuk e paraqet asnjë kërcënim për Tokën, sepse nuk vjen aq afër, ideja është që të përdorim sa më shumë burime që të jetë e mundur për të mësuar gjithçka që mundemi për të dhe për t’i shtyrë aftësitë tona vëzhguese deri në limit", raportoi Las Cumbres Observatori.

Siç nënkupton edhe emri i tij, asteroidi 1999 KW4 u zbulua 20 vjet më parë. Ai është një nga anëtarët më të mëdhenj të klasës Aten të shkëmbinjve hapësinorë, një grup ky asteroidësh që i kalojnë orbitat e Tokës dhe Venerës.