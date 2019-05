Google Stadia mund të lansohet së shpejti

Në muajin mars të këtij viti, gjiganti i kërkimit Google ka zbuluar platformën e re për video-lojëra të quajtur “Stadia”.

Në këtë platformë do të jetë e mundshme të luhen të gjitha llojet e video-lojërave në Chrome pa ndonjë konzolë, vetëm se interneti duhet të jetë mjaftë i shpejtë.

Tani, një postim në Twitter nga Google Stadia tregon se kjo platformë është pranë lansimit, transmeton Koha.net.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

💰 Price Reveal

🎮 Game Announcements

🚀 Launch Info



Stay tuned here for more Stadia details coming soon.