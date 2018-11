Samsungu do të mbajë konferencë për Galaxy F pasnesër

Samsung Mobile ka përditësuar fotografinë e profilit në Facebook përmes së cilës është duke paralajmëruar smartfonin e ri të palosshëm – Galaxy F.

Konferenca e Samsungut e Zhvilluesve (Samsung Developer Conference – SDC) do të fillojë të mërkurën (pasnesër), kështu që informacionet shtesë në lidhje me smartfonin e ri mund të publikohen më vonë këtë javë, shkruan gsmarena.

Tani për tani, raportohet se Samsung Galaxy F do të vijë me dy ekrane – atë të brendshëm prej 7.3-inç dhe atë të jashtëm prej 4.6-inç, transmeton Koha.net. Pra, do të jetë telefon i palosshëm dhe ekrani i tij më i madh do të jetë i mbrojtur kur telefoni është i mbyllur.

Galaxy F do të zbulohet për publikun në fillim të vitit të ardhshëm, ndoshta në panairin e teknologjisë CES i cili do të mbahet nga 8 – 11 janar.

Gjithashtu, sipas informatave më të fundit, thuhet se forma e ekranit të dyfishtë të këtij smartfoni do të jetë i pajisur me ndërfaqen unike të përdoruesit të cilën Samsungu dhe Google e kanë zhvilluar bashkërisht.

Samsung Galaxy F do të jetë një pajisje me një çmim të lartë dhe do të jetë në dispozicion globalisht.