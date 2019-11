Xhaka nuk luan as ndaj Leicesterit

Mesfushori Granit Xhaka nuk do të jetë pjesë e ekipit të Arsenalit as për ndeshjen kundër Leicesterit, kanë njoftuar mediumet angleze të premten.

Arsenali është mysafir i Leicesterit në duelin e xhiros së 12-të që zhvillohet të shtunën (nesër, 18:30).

Xhaka është lënë jashtë ekipit për këtë ndeshje me kërkesën e tij, ka bërë të ditur trajneri i Arsenalit, Unai Emery.

Emery ka thënë se ka biseduar me Xhakën, të cilin ka dashur ta përfshijë për këtë ndeshje, por mesfushori nuk është ndier i gatshëm.

Për Xhakën, kjo do të jetë ndeshja e katërt rresht që nuk do të jetë pjesë e ekipit prej incidentit me tifozët e klubit, që i kushtoi edhe me marrjen e shiritit të kapitenit.

“Xhaka nuk do të kthehet as ndaj Leicesterit. Kam biseduar me të, pasi po stërvitet shumë mirë, por më ka thënë se ende nuk është i gatshëm për të luajtur. Kështu që, do të presim derisa të jetë gati”, është shprehur Emery.

Xhaka 27-vjeçar këtë edicion ka dhjetë paraqitje me Arsenalin në të gjitha garat.

