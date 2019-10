Këshilla se si të ruani shëndetin mendor

Për shumë njerëz, puna është kuptimi i jetës. Por kjo është pikërisht ajo që mund të bëjë vrasësin tuaj të heshtur.

Për të jetuar, duhet të fitojmë para, por qëllimi nuk është që të kalojmë jetën tonë nervoz, të pakënaqur dhe përfundimisht të sëmurë, thonë ekspertët.

Ka probleme në jetën e çdo personi, dhe rrallë janë ata që nuk i kalojnë kurrë periudhat e vështira. Në ato momente, pjesa më e keqe është të lini problemet tuaja të zhyten në një valë negative dhe depresioni.

“Ju duhet të bëni çdo përpjekje për të gjetur diçka pozitive dhe diçka që do t’ju bëjë të ndjeheni më mirë”, thotë psikiatri i famshëm britanik Max Pemberton.

Pas viteve të praktikës dhe punës me pacientët, ai po zbulon 10 gjëra që do t’ju ndihmojnë të ruani shëndetin tuaj mendor. Këto janë metoda të provuara që i kanë ndihmuar shumë pacientë të tij dhe i kanë bërë ata më të lumtur.

1. Ndaloni të shqetësoheni, sepse gjithmonë do të ketë disa arsye për shqetësimin dhe ankthin

“Nëse do të shqetësoheshim për ndonjë gjë që mund të ndodhte, nuk do të na linte kohë për asgjë tjetër. Njëri nga pacientët e mi ishte vazhdimisht i shqetësuar. Për ta ndihmuar të kapërcejë atë obsesion, bëra një listë të të gjitha gjërave për të cilat ai ankohej gjatë bisedave tona. Ne e kaluam tërë listën së bashku dhe ai më në fund konkludoi - asnjë nga skenarët e tij të imagjinuar negativ nuk u bë i vërtetë!”.

2. A jeni vërtet i inatosur për atë që ju bën të mendoni se jeni zemëruar?

“Një paciente ishte zemëruar vazhdimisht me burrin e saj, pasi ai nuk dëshironte t’i lante enët. Kjo është arsyeja pse ata vazhduan të grindeshin. Unë sugjerova që ajo të blinte një makinë larëse enësh, por ajo tha që nuk do t’i ndihmonte. Sigurisht jo, kur arsyeja e vërtetë është diçka tjetër plotësisht. Kur e thashë këtë, ajo shpërtheu në lot dhe rrëfeu - ajo në të vërtetë mendon se burri i saj nuk është më i interesuar për të, kështu që ajo e ndëshkoi me grindje të kota”.

3. Jini të sjellshëm me veten

“Megjithëse kam punuar me njerëz për shumë vite, unë jam akoma i tronditur se si njerëzit janë në gjendje të jenë të vetëdijshëm për veten e tyre. Mirësia kërkon shumë përpjekje sa një gjë krejt negative. Atëherë, pse të mos kërkojmë mirësi dhe respekt për veten në vend që të helmojmë veten?”.

4. Jini të mirë me të tjerët

“Ndaloni të shqetësoheni për ato që bëjnë të tjerët, ato që thonë dhe si vishen. Ndaloni t’i fajësoni ata. Mundohuni t’i shndërroni mendimet negative për një person në ato pozitive. Vini re se si humori juaj do të jetë më i mirë më pas. Të jesh mirë nuk është aq e vështirë!”.

5. Gjeni një punë të re

“Për shumë njerëz, puna është kuptimi i jetës. Por kjo është pikërisht ajo që mund të bëhet vrasësi juaj i heshtur. Gjatë gjithë karrierës time, kam parë shumë që janë lënduar dhe dëmtuar rëndë duke përmbushur përgjegjësitë e tyre në biznes. Pakënaqësia në punë reflekton në të gjitha aspektet e tjera të jetës. Për të jetuar, duhet të fitojmë para, por qëllimi nuk është që të kalojmë jetën tonë nervoz, të mjeruar dhe në fund të fundit të sëmurë. Mos ndaloni derisa të gjesh një punë që mund të jetosh në të njëjtën kohë dhe të shijosh”.

6. Pranoni njerëzit ashtu siç janë dhe ecni përpara

“Përpjekja për të ndryshuar dikë kërkon shumë kohë, forcë dhe energji. Ne inatosemi edhe me gjërat më të vogla në sjelljen e dikujt ... Për të hequr qafe këtë, thjesht duhet të mësoni të pranoni njerëzit ashtu siç janë. Përndryshe do të përfundoni të rraskapitur, të pakënaqur dhe ende të zemëruar nga të njëjtat gjëra të vogla në sjellje që rrallë mund të ndryshojnë me të vërtetë përgjithmonë”.

7. Ndaloni së thoni se gjithçka është mirë

“Kur gjërat janë të këqija, thuaji me zë të lartë. Mos ikni larg nga vetja juaj ose nga problemet, duke përsëritur që gjithçka është në rregull dhe sa mirë jeni, nëse në të vërtetë asnjë prej tyre nuk është e vërtetë. Hapuni para njerëzve të afërt dhe përpiquni të gjeni një zgjidhje. Përndryshe, periudha e mohimit duhet të kalojë një herë, kur zakonisht bëhet kthimi i dhimbshëm në realitet”.

8. Thuaj jo

“Thjesht bëje. Provojeni. Vini re se si do të ndihet kur do të thoni më në fund ‘jo’ për diçka që me të vërtetë dëshironi të refuzoni. Shijoni lirinë dhe lehtësimin që një fjalë e tillë e thjeshtë do t'ju sjellë! “

9. Mos hesht

“Çdo person në botë duhet të ketë të paktën një person për të ndarë me të ndjenjat dhe mendimet e tyre më të thella. Sidoqoftë, shumë njerëz zgjedhin të mbajnë gjithçka te vetja, dhe kjo është shkurtesa më e shpejtë në zyrën time, dhe në minutën e fundit - kur mendimet negative përmbysin mendjen tuaj”.

10. Tregoni të dashurve se sa i doni ata

“Kjo tingëllon e ashpër, por është e vërtetë - disa nga njerëzit që ju doni shumë prej tyre ndoshta nuk mund të zgjohen nesër. Mos i fsheh ndjenjat. Mos u trembni për të pranuar dashurinë. Bëni të qartë dhe me zë të lartë për të dashurit tuaj se sa të rëndësishëm janë ata dhe sa i doni ata. Shfrytëzojeni mundësinë ndërsa e keni akoma. Do të jeni më të lumtur vetë kur të ndjeheni se nuk fshihni asnjë ndjenjë nga të dashurit tuaj”./kosovapress