Besart Berisha i jep epërsinë Western Unitedit

Sulmuesi kosovar Besart Berisha është rikthyer fuqishëm në kampionatin australian.

Ai i ka dhënë epërsinë ekipit të tij Western Unitedit ndaj Wellington Phoenixit, transmeton Koha.net.

Berisha shënoi nga afërsia në minutën e 34 pas asistimit nga Risdoni.

It just had to be him.



Watch Besart Berisha score our first A-League goal...#WUFC #WELvWUN pic.twitter.com/OIRwMsiGQ9