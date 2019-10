Gjimshiti vlerëson se Kombëtarja ka gjasa ndaj Turqisë

Kombëtarja e Shqipërisë në futboll po vazhdon përgatitjet për ndeshjet eliminatore me Turqinë dhe Moldavinë.

Pas lëndimit të Elseid Hysajt, në kombëtare është ftuar Hysen Memolla që ishte në listën rezervë.

Jashtë kombëtares për këto dy ndeshje janë edhe Mërgim Mavraj, Armando Sadiku e Taulant Xhaka. Shqipëria të premten luan në Stamboll me Turqinë, ndërsa të hënën me Moldavinë në Chisinau. Në mungesë të Mavrajt e Hysajt, Berat Gjimshiti është mbrojtësi më me përvojë te kombëtarja shqiptare.

"I kemi dy ndeshje shumë të vështira, sidomos kundër Turqisë. Por besoj se kemi shanse të vërteta. Në ndeshjen e kaluar kemi bërë gabime individuale. Do të shikojmë ndeshjen e së premtes si një rast të ri dhe do të japim maksimumin. Më vjen keq për Hysajn që u lëndua para ndeshjeve të kombëtares, pasi ishte edhe kapiten kur mungonte Mavraj. Besoj se do të na mungojë, por do të luajmë edhe për të", ka thënë Gjimshiti të martën në konferencën për shtyp.

Në konferencë ka folur edhe Taulant Seferi, i grumbulluar për herë të parë.

"Jam shumë i befasuar dhe i kënaqur nga pritja. Po vërej pozitivitet, shpresoj që këtë atmosferë ta përcjellim edhe në ndeshjet e ardhshme. Shpresoj të bëj më të mirën për fanellën kuqezi. E rëndësishme është se po ndihem mirë, ndërsa për aktivizimin vendos trajneri. Unë do të jap maksimumin në stërvitje dhe në ndeshje", ka thënë Seferi.

Shqipërisë i duhet fitorja ndaj Turqisë për të mbetur në garë për kualifikim në "Euro2020".