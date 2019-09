Ndeshja e parë zyrtare Kosovë - Shqipëri, më 15 tetor

Kosova U21 në futboll do të luajë për herë të parë një ndeshje zyrtare kundër Shqipërisë.

Kjo ndeshje do të zhvillohet në kuadër të kualifikimeve Euro 2021. Ndeshja do të zhvillohet më 15 tetor në stadiumin “Elbasan Arena” dhe do të fillojë nga ora 19:00.

Kosova në grupin e saj gjendet në pozitën e tretë mirëpo ka pikë të barabarta me vendin e parë Anglinë dhe të dytin Austrinë me nga 6 pikë, ndërsa Shqipëria gjendet në pozitën e pestë me vetëm dy pikë.