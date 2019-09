Hendboll, Kosova përballet me Gjermaninë

Sonte në orën 20:00 në Qendrën e Rinisë dhe të Sportit në Prishtinë, kombëtarja e Kosovës do të përballet me Gjermaninë, në kuadër të xhiros së dytë të grupit 3 të kualifikueseve për Kampionatin Evropian në hendboll.

Kosova në emocione, para sfidës së madhe dhe pas asaj humbje në Maribor me rezultat 32:23 nga Sllovenia, transmeton KP.

“Nesër na pret ndeshje mjaft e vështirë me Gjermaninë, duke pasur parasysh kualitetin e kundërshtarit. Për kundërshtarin do të tregojmë respekt, por frikë nuk kemi. Do të japim maksimumin dhe do të tregojmë që po përmirësohemi dita-ditës. Për ne është nder dhe motiv shtesë që luajmë para shikuesve tanë. Presim përkrahje nga shikuesit dhe besoj se me ndihmën e tyre do të angazhohemi edhe më shumë”, u shpreh Njomza Kelmendi, portiere e Kosovës.