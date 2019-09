Ky ishte votimi që e nxori Messin më të mirin e botës

Lionel Messi i Barcelonës sot mori çmimin e futbollistit më të mirë të vitit 2019, nga FIFA.

Ai mposhti në garën e ngushtë Virgil Van Djikun e Liverpoolit e Cristiano Ronaldon e Juventusit.

Për më të mirin kanë votuar katër kategori: kapitenët e kombëtareve, trajnerët e kombëtareve, gazetarët dhe fansat. Secili ka pasur të drejtë të zgjedhë nga tre më të mirët, me të parin të vlerësuar me pesë pikë, të dytin me tri e të tretin me një. Në fund, varësisht nga renditja e përgjithshme në secilën kategori, vendi i parë merr maksimalisht 12 pikë, i dyti 10 e i treti 8.

Bazuar në totalin e katër kategorive Lionel Messi ka marrë 46 pikë.

I dyti doli Van Dijk me 38, ndërsa Cristiano Ronaldo i treti me 36.

Kjo është top-dhjetëshja: