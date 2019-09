Çekët ndryshojnë mendje, ndeshjen me Kosovën e zhvendosin nga Praga në Plzen

Kosova javën e shkuar shënoi fitore ndaj Republikës së Çekisë me rezultat 2-1 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. Fitorja e dërgoi në kuotën e tetë pikëve, aq sa i ka aktualisht Kosova në Grupin A të kualifikimeve për Kampionatin Evropian të vitit 2020.

‘Dardanët’ duhet të udhëtonin për ndeshjen e dytë me Çekinë, në Pragë. Por Federata e Futbollit e Çekisë ka marrë vendim që ndeshja të zhvillohet në stadiumin e Viktoria Plzen.

Praga ka dy stadiume me kapacitet të madh mbi 18 mijë ulëse. Stadiumi në Plzen ka kapacitet prej 11.700 vendeve dhe quhet “Doosan Arena”, kurse, në stadiumin Sparta të Pragës, ku ka pasur të zhvillohet ndeshja, që mban emrin “General Arena”, kapaciteti i ulëseve është 18.944.

Me 11 tetor Çekia e pret Anglinë, ndërsa me Kosovën luan me 14 nëntor.

Ndeshja Çeki – Angli zhvillohet në stadiumin e Slavia Prag, apo ‘Eden Arena’, që ka kapacitet prej 21 mijë vende. Federata çeke mund të ketë menduar që të mos i zhvillojë ndeshjet në të njëjtin qytet, duke e bartur ndeshjen e dytë me Kosovën në Plzen.

Në këtë stadium Çekia i ka zhvilluar katër ndeshje zyrtare, ku ka arritur të shënojë katër fitore. Dardanët në stadiumin me kapacitet më të ulët si ky në Plzen, do të kenë më pak bileta në dispozicion. Aktualisht Çekia është para Kosovës në grup me nëntë pikë/BW.