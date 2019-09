Vashat e Kosovës mposhten thellë nga Sllovenia

Pas fitores ndaj Turqisë, vashat e Kosovës kanë pësuar humbje të thellë në Slloveni.

Ndeshja e vlefshme për Grupin A kualifikues për Euro 2021, u mbyll me rezultat 5 me 0 në të mirë të slloveneve.

Lara Prasnikar dhe Mateja Zver realizuan nga dy gola, ndërsa një tjerë e shënoi Spela Kolbl.

Pas dy ndeshjeve, Kosova mbetet me tri pikë, aq sa ka tash edhe Sllovenia. Rusia po e mposht Estoninë 2 me 0 dhe në rast fitoreje, del në pozitën e parë me gjashtë pikë në grup. Tri pikë i ka edhe Holanda që më vonë luan me Turqinë.