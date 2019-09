Ademi me dy gola ndaj Luganos

Baseli është duke udhëhequr me rezultat prej 2 me 0 ndaj Luganos.

Ishte sulmuesi Kemal Ademi që shënoi të dy golat në këtë përballje, transmeton Koha.net.

Ai shënoi në minutën e 27 dhe 48.

REPLAY 🎬 | Ademi makes no mistake with the finish to put FCB ahead. 1️⃣-0️⃣ #FCBLUG pic.twitter.com/ZRzhVfnBK3

REPLAY | Ademi takes advantage of some horrendous Lugano defending to make it two for Basel.



2️⃣-0️⃣ #FCBLUG pic.twitter.com/cjsoO2NzfG