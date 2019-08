Mbahet minimaratona humanitare për shkollimin e komunitetit RAE

Me moton “Vrapojmë për Dije”, është mbajtur sot minimaratona humanitare për të ndihmuar shkollimin e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.

Të gjitha ata që kanë marrë pjesë në këtë minimaratonë është dashur që të blejnë një numër i cili ka kushtuar 5 euro, ku pastaj të gjitha mjetet e mbledhura do të shkojnë në qendrat mësimore për mësim shtesë, të menaxhuara nga organizata “Zëri i romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve”.

Minimaratona është organizuar nga organizata “Zëri i romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve”, me mbështetjen e “Federatës së Atletikës së Kosovës” dhe Komunën e Prishtinës.

Orhan Butiq nga organizata “Zëri i romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve”, tha se ideja e këtij organizimi ka qenë që të mbledhjen mjete financiare për të ndihmuar fëmijët që të vazhdojnë shkollimin e tyre.

“Bashkë me Federatën e Atletikës së Kosovës e kemi organizuar një mini maratonë, e cila e ka një qëllim humanitare për nxënësit e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. E dimë që për një ditë po na fillon viti i ri shkollor dhe kemi tentuar të mbledhim disa gjëra që të ndihmojmë të tejkalojnë nxënësit vështirësitë që i kanë me arsimimin e tyre”, tha ai.

Ai tha se komunitetet kanë vështirësi shumë të mëdha me arsimimin, prandaj sipas tij është e rëndësishme që të mbahen aktivitete të tilla edhe për ngritjen e vetëdijes për rëndësinë që këta fëmijë të shkollohen.

“Si i keni parë edhe motoja e kësaj minimaratone është vrapojmë për dije dhe ka një temë shumë të rëndësishme, se për momentin e dimë se komunitetet kanë vështirësi shumë të mëdha me arsimim dhe pjesëmarrje të tyre. Sipas statistikave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës nuk dalin mirë, në shkollën fillore është diku afër 75 për qind që është statistikë shqetësuese dhe në shkollë të mesme kemi vetëm 30 për qind. Për atë arsye kemi ardhur deri tek ideja që të organizojmë këtë minimaratonë, të paktën të ngrisim edhe vetëdijesimin e qytetarëve dhe banorëve të Kosovës dhe institucionet të merren më seriozisht me këtë çështje. Po mendojmë që ideja ka arritur deri tek ata që duhet të dëgjojnë për situatën dhe po mendojmë me këtë aktivitet do të arrijmë qëllimet tona”, tha ai.

Në mbështetje të kësaj min maratone kishte dal edhe ish-deputeti i Nismës Socialdemokrate, Veton Berisha, i cili tha se aktivitete të tilla janë të rëndësishme për të ndihmuar fëmijët e komuniteteve që të vazhdojnë shkollimin.

“Kjo minimaratonë ka rëndësi të veçantë për shkak se vetë komunitetet janë organizuar dhe përmes kësaj simbolike të minimaratonës po tregojnë se komunitetet kanë nevojë për mbështetje në kuptimin e ngritjes së nivelit të edukimit të tyre. Kjo është kënaqësi për neve që vet komuniteti, vet organizatat, vet partitë politike e ka kuptuar që çelës i zhvillimit tonë si komunitete është shkollimi. Andaj kjo është një mesazh jashtëzakonisht i rëndësishëm për neve, e kam pritur jashtëzakonisht mirë dhe jam duke e përkrahur personalisht. Në të njëjtën kohë iu bëjë thirrje të gjithë prindërve me e ngrit vetëdijen e tyre dhe me kontribuua që fëmijët e tyre me e vijua procesin mësimor, gjithashtu i ftoj të gjitha institucionet edukative shkollore që me e bë të pamundurën që fëmijët me i mbajt në shkollë, po ashtu MAShT me bë programe stimuluese që fëmijët tanë me kanë në shkollë në mënyrë që ne mos me kanë barrë për shtetin, por me qenë kontribuues për shtetin”, tha ai.

Në minimaratonën me moton “Vrapojmë për Dije”, ka marrë pjesë edhe ish-deputetja e VV-së, Saranda Bogujevci, e cila tha se do të jetë gjithmonë aty kur bëhet fjalë për të ndihmuar shkollimin e të rinjve.

“Për vet faktin që flitet për dije edhe me kontribu për të rinjtë e vendit pa marrë parasysh prej cilit komunitet vijë është shumë me rëndësi. Çka do që mundemi me bë, me ndihmua shkollimin e fëmijëve dhe të rinjve gjithherë do të jem aty”, tha ajo.

Mini maratona është zhvilluar nga sheshi “Zahir Pajaziti” dhe ka mbaruar tek shkolla e mesme e lartë e mjekësisë “Ali Sokoli”.